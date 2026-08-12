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Crvena zvezda je doživela pravi evropski debakl! Crveno-beli su završili kvalifikacije za Ligu šampiona već u trećem kolu, a Hapoel Ber Ševa bio je koban za ekipu iz Beograda.

Izraelci su posle pobede od 1:0 u prvom meču u Mađarskoj slavili i na stadionu „Rajko Mitić“ - ovog puta sa 2:0. Zvezda je tako u dva susreta ostala bez ijednog postignutog gola, što dovoljno govori o razočaravajućoj predstavi srpskog šampiona.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Za goste su u Beogradu pogađali Igor Zlatanović u 61. i Dževon Ist u 79. minutu, a poraz je doneo i velike promene na klupi. Dejan Stanković je posle utakmice praktično ostao bez posla, a očekuje se da njegov odlazak bude i zvanično potvrđen na vanrednoj sednici Uprave u sredu.

Kangva slavi

Dok je na Marakani vladao muk, iz Izraela se oglasio čovek koji vrlo dobro zna šta znači nositi crveno-beli dres.

Kings Kangva, bivši fudbaler Zvezde koji je donedavno sa velikim uspehom nosio dres Hapoela, iskoristio je priliku da čestita izraelskom timu.

Kangva je ovog leta napustio Ber Ševu i preselio se u Panatinaikos, ali je očigledno ostao u dobrim odnosima sa ljudima iz bivšeg kluba.

"Želim da čestitam treneru i igračima. Uradili su neverovatan posao. Igraju odličan fudbal, a nebo je granica. Nadam se da ću imati bonuse "- rekao je Kangva za „Sport5“.

Njegova poslednja rečenica posebno je privukla pažnju. Dok je Hapoel slavio jednu od najvećih pobeda poslednjih godina, Kangva je kroz šalu poručio da se nada da će i on za ovaj veliki uspeh biti i finansijski nagrađen.

Kangva je dres Crvene zvezde nosio od 2022. do 2024. godine.

Za crveno-bele je odigrao 56 utakmica, postigao 12 golova i zabeležio devet asistencija, pre nego što je karijeru nastavio upravo u Ber Ševi.

Zvezdi posle svega ostaje da se okrene obavezama u Ligi Evrope, dok će Hapoel nastaviti svoj evropski put.

A na Marakani, posle ovakvog kraha, tek predstoji suočavanje sa posledicama.