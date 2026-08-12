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Crvena zvezda je doživela evropski krah! Hapoel Ber Ševa srušio je crveno-bele u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i to na način koji će dugo boleti navijače - srpski šampion za 180 minuta nije uspeo da pronađe put do mreže rivala.

Posle minimalnog poraza u prvom meču, Zvezda je na Marakani morala da juri preokret, ali je umesto njega usledio novi udarac. Hapoel je slavio sa 2:0, ukupno 3:0, i tako ugasio evropske snove crveno-belih u kvalifikacijama za elitno takmičenje.

1/5 Vidi galeriju Nemoćna Crvena zvezda protiv Hapoiela Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Ilija Ilić

A koliko je ovaj neuspeh bolan najbolje pokazuje pogled u istoriju.

Neverovatno, ali za prethodni ovakav Zvezdin udarac u kvalifikacijama za najelitnije evropsko takmičenje moramo da se vratimo čak 66 godina unazad.

Godine 1960. crveno-beli su odmerili snage sa Ujpeštom u u Kupu evropskih šampiona i doživeli bolan kraj. Mađarski predstavnik slavio je u Beogradu sa 2:1, a potom je u Budimpešti bio još ubedljiviji - 3:0.

Ujpešt je tako prošao dalje ukupnim rezultatom 5:1.

Sada je Hapoel ostavio Zvezdu bez postignutog gola u dvomeču, nešto što crveno-belima predstavlja posebno težak istorijski udarac.

Marakana zanemela

I nije samo rezultat ono što boli.

Zvezda je u revanšu pred svojim navijačima morala da juri minus iz prvog meča, ali umesto preokreta usledio je novi udarac. Hapoel je postigao dva gola i praktično ugasio sve nade domaćina.

Na kraju - 0:2 u Beogradu, 0:3 ukupno i kraj snova o Ligi šampiona.

Za klub koji je imao velike ambicije u Evropi, ovakav scenario predstavlja ogroman šok.

Zvezda će evropski put nastaviti u plej-ofu Lige Evrope, gde je čeka Viktorija Plzenj.

Ali pre nego što se okrene novom protivniku, na Marakani će morati da se podvuče crta.

Jer Hapoel nije samo izbacio Zvezdu iz Lige šampiona.

Ostavio ju je bez gola u 180 minuta i otvorio jednu od najcrnjih evropskih stranica crveno-belih u poslednjih 66 godina.