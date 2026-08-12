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Pobeda Hapoel Ber Ševe nad Crvenom zvezdom (2:0 u Beogradu, ukupno 3:0) i plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona izazvali su potpunu ekstazu u izraelskim medijima, koji su uputili oštre kritike na račun Dejana Stankovića.

Dok se u Srbiji očekuje potvrda Stankovićevog odlaska na sednici u sredu u podne, mediji u Izraelu usmerili su sve reflektore na istorijski uspeh Hapoel Ber Ševe i neuspeh stratega crveno-belih, koji je tokom meča i isključen.

"Nije učio od Makabija i nije poštovao Hapoel Ber Ševu"

Vodeći sportski portal "Sport5" izašao je sa direktnim naslovom:

"Stanković nije naučio od Makabija iz Haife i nije poštovao Ber Ševu".

Oni podsećaju na 2022. godinu kada je Stanković takođe eliminisan od izraelskog predstavnika, navodeći da je ponovo napravio iste greške i potcenio rivala, te su udarili tamo gde, sada već bivšeg, trenera Zvezde najviše boli, uz prenošenje burnih reakcija i kritika iz srpskih medija.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

"One": Jedna od najvećih noći u istoriji kluba

Izraelski portal "One" navodi da je ovo najveća pobeda Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama na 180 minuta do elite:

"Hapoel Ber Ševa je napravio veliki korak ka svom najvećem snu. 'Crveni' sa juga zabeležili su jednu od najvećih noći u istoriji kluba herojskom pobedom od 0:2 nad Crvenom zvezdom iz Beograda na impresivnoj Marakani u srpskoj prestonici, završivši utakmicu sa ogromnih 0:3 i kvalifikujući se po treći put u svojoj istoriji za plej-of fazu kvalifikacija za Ligu šampiona. Sada, kada je od najveće ligaške scene u Evropi udaljen samo 180 minuta, Sabah iz Azerbejdžana stoji između Ber Ševe i istorijskog dostignuća".

"WallaSport": Momenat koji je preokrenuo sezonu

Portal "WallaSport" podseća da je Hapoel na startu kvalifikacija izgubio od Vikingura iz Rejkjavika, ali da je izdanje u Beogradu potvrdilo preokret sezone. U tekstu pod naslovom "Trenutak koji je promenio leto na Zapadnoj obali: Vratićemo se, to nikome neće pomoći", naglašava se kako je tim nadigrao favorita.

1/5 Vidi galeriju Nemoćna Crvena zvezda protiv Hapoiela Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Ilija Ilić

Zvezdi sledi borba za Ligu Evrope

Golovima Igora Zlatanovića i Dževona Ista, ekipa iz Izraela je u potpunosti nadigrala bledi tim Dejana Stankovića. Crveno-bele sada očekuje dvomeč protiv nimalo ugodne Viktorije Plzenj u plej-ofu za Ligu Evrope, dok bi u suprotnom Zvezda po prvi put zaigrala u Ligi konferencije.

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