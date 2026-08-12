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Crvena zvezda doživela je jedan od najtežih evropskih udaraca poslednjih godina, a debakl crveno-belih odjeknuo je i u hrvatskim medijima!

Hapoel Ber Ševa je slavio na Marakani sa 2:0, prošao dalje ukupnim rezultatom 3:0, a tamošnji portali posebnu pažnju posvetili su svemu što se dešavalo oko terena.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Od Zvezdinog ispadanja, preko zvižduka sa tribina, do nervoznog Dejana Stankovića i njegovog odlaska sa klupe - hrvatski mediji imali su mnogo toga da izdvoje iz beogradske noći.

Šok na Marakani, potpuni haos...

Indeks je celu priču otvorio naslovom "Šok na Marakani", uz isticanje Zvezdinog ispadanja i Stankovićeve situacije.

Još žešći bio je "Tportal": "Potpuni haos na Marakani: Stanković podnio ostavku nakon debakla, Zvezda sazvala hitan sastanak".

U njihovom tekstu posebno je naglašeno da se u samo nekoliko sati, kako su opisali, "raspalo gotovo sve" - od rezultata i eliminacije do problema na relaciji trener-navijači. Navode da je Stanković isključen posle burne reakcije uz aut-liniju, da je potom došlo do njegove reakcije prema delu tribina, dok su igrači nakon utakmice poslati prema tunelu.

A onda je, prema informacijama koje su preneli iz Srbije, usledio novi potres - priča o Stankovićevoj ostavci.

Tportal navodi da je trener nakon utakmice otišao u svlačionicu, oprostio se od igrača i navodno saopštio da odlazi. Istovremeno, ističu da odluka u tom trenutku nije bila zvanično potvrđena i da je uprava pokušavala da ga ubedi da promeni odluku. Za sredu je, kako navode, zakazana i vanredna sednica Upravnog odbora.

"Zvezda padalica"

Ni portal "24sata" nije štedeo crveno-bele.

"ZVEZDA PADALICA: Fudbaleri srpskog prvaka ostali bez Lige šampiona".

Hrvatski portal o debaklu Zvezde Foto: Screenshot

U tekstu "Jutarnjeg" naglasak je bio na teškom debaklu i zvižducima sa Marakane. Naveli su da su zvižduci počeli još tokom prvog poluvremena, a da su navijači posle svega imali još više razloga za nezadovoljstvo.

Hrvatski mediji nisu propustili ni jednu zanimljivu činjenicu iz samog meča.

Igor Zlatanović, koji je postigao prvi gol za Hapoel, prošao je omladinsku školu Partizana. Jutarnji je baš to posebno izdvojio, uz podsećanje da je potom igrao za više evropskih klubova pre nego što je stigao u Ber Ševu.

Kao da Zvezdi već nije bilo dovoljno teško!

Zlatanović je u 61. minutu pogodio za 1:0, a samo 18 minuta kasnije Dževon Ist je zadao konačan udarac i postavio 2:0.

Jutarnji je posebno apostrofirao i završnicu meča.

Stanković je još u 57. minutu isključen zbog burne reakcije, ali tu nije bio kraj nervozi. U nadoknadi vremena crveni karton dobio je i Mohamed Abu Fani.

"Srbin izbacio Zvezdu iz Lige šampiona"

"Dnevno.hr" otišao je u potpuno drugačijem smeru i udario na identitet strelca: njihov naslov glasio je „Šok na Marakani: Srbin izbacio Zvezdu iz Lige prvaka“.

Tako je fokus stavljen na Zlatanovića i činjenicu da je upravo on otvorio put Hapoelu ka velikom prolazu.

Fudbaleri Hapoela Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zanimljivo je i da hrvatski mediji nisu ovu utakmicu posmatrali samo kao običnu evropsku eliminaciju.

Jer Zvezda nije samo ostala bez Lige šampiona. U jednoj noći dobila je poraz, zvižduke, crvene kartone, dramu oko trenera i ogroman pritisak pred nastavak sezone.