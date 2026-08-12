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Crvena zvezda doživela je krah u kvalifikacijama za Ligu šampiona i eliminisana je već u trećem kolu od izraelskog Hapoel Ber Ševe.

Tim sa Marakane odigrao je veoma loše u oba meča, Hapoel ih je u potpunosti nadigrao, te je Dejan Stanković preuzeo odgovornost i otišao sa klupe. Pitanje koje se nameće je - kome ide zadatak da sedne u "vruću stolicu"?!

Kandidata ima mnogo, a prvi na listi je Španac Albert Rijera. On je bez kluba od kada je napustio Ajntraht i sada bi čelnici Zvezde voleli da ga konačno vide na Marakani.

1/5 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Sznapka Petr / ČTK / Profimedia, Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Od domaćih kandidata momentalno je otpao Vladan Milojević koji je već gasio požare na Marakani. Zvezdin Supermen potpisao je za Šangaj Šenhua, a prema našim saznanjima njegov povratak u redove šampiona Srbije se uopšte nije razmatrao.

Među domaćim trenerima kojima bi mogao da zapadne nezgodan zadatak kandidati su Nenad Milijaš koji je vodio omladinski tim Crvene zvezde, da bi pre dva meseca preuzeo TSC, zatim Marko Neđić koji je dugo bio u sistemu Zvezde i prvom timu Grafičara, a sada je u Radničkom iz Niša, kao i Aleksandar Kolarov koji je pomoćnik Kristijanu Kivuu u Interu.

1/7 Vidi galeriju Marko Neđić Foto: Starsport©, Starsport

Spominje se i jedan od najperspektivnijih srpskih trenera, Radomir Koković, ali on takođe ima ugovor sa pančevačkim Železničarom.

1/8 Vidi galeriju Radomir Koković Foto: www.fkzeleznicar.rs

Jedno ime posebno je interesantno navijačima i u komentarima na društvenim mrežama mnogi su izrazili želju da baš on sedne na klupu. U pitanju je - Nenad Lalatović. On je bez kluba, za njegovu ljubav prema Zvezdi svi znaju i navijači su sigurni da bi prihvatio da gasi požar.

1/9 Vidi galeriju Nenad Lalatović Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Sednica Upravnog odbora zakazana je za danas 12 časova i posle nje će se znati više informacija.

Koga biste vi voleli da vidite na klupi Crvene zvezde? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Koga biste vi voleli da vidite na klupi Crvene zvezde? Nenada Lalatovića 59.11% Alberta Rijeru 18.12% Nikog od navedenih... 10.43% Radomira Kokovića 4.78% Aleksandra Kolarova 3.6% Nenada Milijaša 2.23% Marka Neđića 1.73%

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