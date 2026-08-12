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Dejan Stanković je ispisao istoriju Crvene zvezde, ali na način koji bi najradije želeo da izbriše iz trenerske biografije.

Posle eliminacije od Hapoela Ber Ševe, Stanković je stigao do četvrtog neuspeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona sa crveno-belima. Ono što ovaj bilans čini posebno bolnim jeste činjenica da nijednom nije ispao od ekipe koja je, po UEFA koeficijentu, bila iznad Zvezde.

1/5 Vidi galeriju Nemoćna Crvena zvezda protiv Hapoiela Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Ilija Ilić

Naprotiv.

Omonija, Šerif, Makabi iz Haife i sada Hapoel Ber Ševa.

Četiri evropske eliminacije. Četiri puta Zvezda je ulazila u dvomeč sa većim koeficijentom. I upravo je to ono što Stankovićev bilans čini toliko brutalnim.

Četiri puta - i svaki put ista priča!

Kada je 2020. godine preuzeo Zvezdu, cilj je bio jasan - Liga šampiona. Umesto toga, već na prvom ozbiljnom evropskom koraku usledio je šok - Omonija.

Godinu dana kasnije novi pokušaj i novi bolan kraj - Šerif.

Potom je 2022. godine Zvezda imala još jednu priliku da se domogne elite, ali je koban bio Makabi iz Haife.

A sada, u novom mandatu, ponovio se isti scenario - Hapoel Ber Ševa.

Izraelci su dobili prvi meč 1:0, a potom slavili i na Marakani 2:0. Zvezda je tako ispala ukupnim rezultatom 3:0, bez postignutog gola u 180 minuta.

Četiri pokušaja - četiri eliminacije, i svaki put tim sa većim evropskim koeficijentom ostao je praznih šaka.

1/9 Vidi galeriju Dejan Stanković na meču protiv Hapoela Foto: Ilija Ilić, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Zanimljivo porođenje

Tu dolazimo do dela koji Stankovićevu statistiku čini posebno zanimljivom.

Postoje treneri koji su više puta doživljavali neuspehe u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Jedan od njih je Stole Solbaken, koji je sa Kopenhagenom imao čak pet eliminacija.

Ali njegova priča nije ista.

Norvežanin je dva puta ispao od ekipa poput Benfike i Bajera iz Leverkuzena, dakle od klubova koji su bili daleko ozbiljniji evropski rivali. Sa Kopenhagenom je imao i eliminacije od APOEL-a i Karabaga, kao i od Zvezde Vladana Milojevića.

Još zanimljiviji je slučaj Ronija Deile.

Norvežanin je sa Seltikom imao veoma turbulentan evropski period. Njegov tim je prvo teško stradao od Legije, a nakon administrativnog prolaza dobio novu priliku - samo da bi potom ispao od Maribora. Sledeće sezone koban je bio i Malme. UEFA je tada beležila njegovu nesrećnu evropsku avanturu, uključujući i činjenicu da je Seltik posle eliminacije od Maribora pao u Ligu Evrope.

Dakle, i Solbaken i Deila imaju ozbiljne ožiljke.

Ali kod Stankovića bode oči nešto drugo - sva četiri puta Zvezda je bila tim koji je po koeficijentu ulazio kao jači.

Od Milana, Bajera i PSV do Omonije i Hapoela

I tu dolazimo do još bolnijeg poređenja.

Zvezda je početkom ovog veka često padala pred protivnicima koji su bili prava evropska elita - Dinamo Kijev, Bajer Leverkuzen, PSV, Milan, Rendžers. To nisu bili anonimni klubovi, to su bili timovi koji su u tim sezonama igrali završnice evropskih takmičenja, a pojedini i sama finala i polufinala Lige šampiona ili Kupa UEFA.

Zvezda je tada imala mnogo manje novca, slabije uslove i neuporedivo manju finansijsku moć. Ali je imala nešto drugo - protivnika zbog kojeg nije morala da se pravda.

Danas je Zvezda klub sa ogromnim evropskim iskustvom, ozbiljnim budžetom i koeficijentom koji joj godinama omogućava povoljniji položaj u žrebovima.

I baš zato su eliminacije poput ovih toliko bolne, jer Omonija nije bila Milan, Šerif nije bio Bajer, Makabi iz Haife nije bio PSV.

A sada je Hapoel Ber Ševa srušio Zvezdu u dvomeču u kojem je srpski šampion trebalo da bude favorit.

Zato će se posle ovog kraha mnogo više pričati o Stankovićevom evropskom bilansu nego o jednom lošem dvomeču.