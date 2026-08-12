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Duel između Železničara i Crvene zvezde, koji je po rasporedu trebalo da se odigra ove subote u Pančevu, ipak je odložen. Iako su svi čekali evropski superligaški derbi, ovog vikenda do te utakmice neće doći.

Iako su prvobitne najave govorile da u 5. kolu Super lige neće biti odlaganja, do preokreta je došlo nakon eliminacije crveno-belih iz kvalifikacija za Ligu šampiona i ostavke šefa stručnog štaba Dejana Stankovića.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Rukovodstvo Crvene zvezde uputilo je zvaničan zahtev čelnicima Super lige za odlaganje susreta u Pančevu, što je prema navodima Mozzart Sporta i prihvaćeno. Prema Propozicijama takmičenja, klubovi koji osiguraju plasman u plej-of bilo kog evropskog kupa ostvaruju pravo na još jedno pomeranje prvenstvenog meča, a Zvezda se, koliko god to tužno zvučalo, eliminacijom od Hapoela plasirala u plej-of Lige Evrope i pokušaće da obezbedi plasman u drugo po rangu evropsko takmičenje.

Iako je prvobitni plan beogradskog tima bio da odloži utakmicu 6. kola protiv Čukaričkog, došlo je do promene planova. Da podsetimo, crveno-beli su prethodno već odložili gostovanje Radniku u Surdulici u okviru 3. kola.

Pravo na odlaganje još jednog meča u domaćem šampionatu imaće i Partizan, ukoliko u četvrtak uspešno preskoči prepreku u vidu Kazahstanskog Tobola.

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