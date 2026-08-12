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Crvena zvezda je doživela bolan evropski krah, a posle eliminacije od Hapoel Ber Ševe stigla je i veoma oštra analiza igre crveno-belih.

Srpski šampion nije uspeo da postigne nijedan gol u dva meča, dok je izraelski predstavnik sa ukupnih 3:0 potpuno zasluženo izborio plasman u narednu rundu. Upravo je način na koji je Zvezda odigrala dvomeč bio povod za ozbiljne kritike.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Fudbalski trener Dejan Čelar bio je gost studija TV Arena Sport, gde je bez uvijanja govorio o problemima ekipe Dejana Stankovića.

I jedna njegova rečenica posebno je odjeknula.

"Zvezda liči na turske ekipe"

Čelar smatra da Zvezda od dolaska Stankovića nije napravila očekivani iskorak u igri, a kao najveći problem izdvojio je preveliko oslanjanje na individualni kvalitet.

"Ono što je meni simptomatično jeste da od dolaska Stankovića i dvomeča protiv Malmea i Lila, koje smo spominjali i u kojima je ekipa Zvezde izgledala jako dobro, do danas nismo videli da je ova ekipa evoluirala. Moj je utisak da je Zvezda večeras ličila na one turske ekipe koje gledamo godinama u Ligi šampiona, koje nagomilaju skupa pojačanja i onda pokušaju individualnim kvalitetom da reše protivnika", rekao je Čelar za TV Arena Sport.

I upravo je tu, prema njegovom mišljenju, bila ključna razlika između Zvezde i Hapoela.

Izraelci nisu imali veća imena, veće plate niti renome koji može da se poredi sa Zvezdinim, ali su imali ono što je domaćinu nedostajalo - jasan sistem i prepoznatljivu ideju.

"Ber Ševa neće odustajati od svog modela koji već tri godine funkcioniše. To je dobro u smislu da neće biti iznenađenja, ali je loše ako niste na njihovom nivou i ako niste pripremljeni. Ako u visoki pritisak izlazite pomalo stihijski, takve ekipe vas brzo reše", objasnio je Čelar.

"Po imenu nisu ni bliz Zvezde, ali..."

Čelar nije imao dilemu ni kada je trebalo da uporedi dva kluba.

Zvezda je na papiru bila veliki favorit, ali teren je pokazao nešto potpuno drugačije.

"Po imenu Ber Ševa nije ni blizu renomea Zvezde, međutim, po igri je u ovom dvomeču bila iznad", poručio je fudbalski trener.

I zaista, Hapoel je od prvog do poslednjeg minuta dvomeča izgledao kao ekipa koja tačno zna šta želi.

"Ber Ševa je od prvog minuta utakmice u Mađarskoj do poslednjeg zvižduka pokazala više, pokazala se kao ozbiljnija ekipa. Zvezda jednostavno nije našla odgovor, nije uspela da se nametne, ni u defanzivnoj organizaciji, ni ofanzivno", rekao je Čelar.

Atmosfera nije uplašila Izraelce

Posebno je zanimljiva njegova ocena atmosfere na Marakani.

Zvezda je imala podršku punih tribina i očekivalo se da će silovit početak potpuno pritisnuti goste. Međutim, Hapoel je preživeo početni nalet, a kako su minuti prolazili, pritisak se sve više okretao protiv domaćina.

"Očigledno ih atmosfera na Marakani nije pojela u prvih 15 minuta, nije bilo tog očekivanog gola i sve dalje bio je scenario koji je išao od lošeg ka gorem", istakao je Čelar.

A onda je usledio potpuni potop.

Zlatanović je pogodio za 1:0, Dževon Ist stavio tačku na sve nade Zvezde, a crveno-beli su završili dvomeč bez ijednog postignutog gola.

"Organizovanija ekipa je prošla dalje"

Čelar je, uprkos svemu, bio veoma jasan - Hapoel je jednostavno bio bolji.

"Sve ono što smo očekivali od ekipe Zvezde... Bilo je te energije na početku, ali moramo da priznamo da je organizovanija ekipa, koja je igrala bolji fudbal u dva meča, prošla dalje. Ma koliko to bilo teško priznati, to je istina", rekao je za Arenu Sport.

Posebno boli činjenica da Zvezda nije uspela da pronađe rešenje čak ni u periodu kada je izraelski tim imao igrača manje.

Za Čelara je to samo dodatno pokazalo koliko je situacija ozbiljna.

"Kada srpski šampion posle ovolikih ulaganja i kontinuiteta od toliko godina u vrhu ne uspe da pobedi Ber Ševu, onda nećemo ni da pričamo o igračima koji su ostavili pozitivan utisak", zaključio je Čelar.

Zvezda sada mora da se okrene Ligi Evrope, ali je jasno da će pre toga morati da rešava mnogo veće probleme.

Jer Hapoel nije samo izbacio crveno-bele iz Lige šampiona, prema Čelarovoj analizi, pokazao im je i koliko im trenutno nedostaje jasna fudbalska ideja.