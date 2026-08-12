Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde ispali su od Hapoela u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a potom su ostali i bez trenera Dejana Stankovića koji je podneo ostavku.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Potom je i odložen meč protiv Železničara koji je trebalo da se igra za vikend, te se požar na Marakani rasplamsao i svi čekaju obraćanje uprave.

Sada je poznato kada će se to i desiti - čelnici Crvene zvezde zakazali su konferenciju za medije za sredu u 13 časova na Marakani i tada će više informacija biti poznato javnosti.

Ovu konferenciju su svi čekali i videćemo koji će biti sledeći potezi uprave. Podsetimo, sednica upravnog odbora je zakazana za 12 časova...

BONUS VIDEO: