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Fudbaleri Crvene zvezde ispali su od Hapoela u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a potom su ostali i bez trenera Dejana Stankovića koji je podneo ostavku.

Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Potom je i odložen meč protiv Železničara koji je trebalo da se igra za vikend, te se požar na Marakani rasplamsao i svi čekaju obraćanje uprave.

Sada je poznato kada će se to i desiti - čelnici Crvene zvezde zakazali su konferenciju za medije za sredu u 13 časova na Marakani i tada će više informacija biti poznato javnosti.

Ovu konferenciju su svi čekali i videćemo koji će biti sledeći potezi uprave. Podsetimo, sednica upravnog odbora je zakazana za 12 časova...

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 BONUS VIDEO:

00:41
Dejan Stanković pljunuo ka sudiji na Zvezda Hapoel Izvor: TV Arena sport/Screenshot