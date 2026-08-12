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FK Crvena zvezda iznenada se našao u ogromnom problemu, posle eliminacije iz Lige šampiona i ostavke trenera Dejana Stankovića.

Uprava FK Crvena zvezda na čelu sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem brzo mora da pronađe novog šefa struke, jer vremena nema, prvi kvalifikacioni meč za Ligu Evrope protiv Viktorije iz Plzenja je već sledećeg četvrtka.

Zvezdan Terzić mora da donese važnu odluku Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ponuđen Rijera

Niko iz uprave Crvene zvezde nije želeo da govori o novom treneru. Mediji su lansirali nekoliko imena, ali je pitanje ko je od njih realan i pogodan u ovom trenutku.

Španac Albert Rijera je još zimus bio najozbiljniji kandidat da na Marakani zameni Vladana Milojevića. Međutim, izabrao je Ajntraht iz Frankfurta i tamo proveo samo 104 dana. Na kraju je sporazumno raskinuo ugovor i dobio pozamašnu otpremninu. Njegov agent Endi Bara čuo se sinoć sa pojedinim čelnicima Crvene zvezde. Poznat kao trener čvrste ruke, pitanje je kako bi se snašao u svlačionici šampiona Srbije.

Uvek visoko kotiran kad je Zvezda u pitanju - Aleksandar Kolarov Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

Kolarov ili Lalatović

Aleksandar Kolarov tiha je patnja generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića. Kad god crveno-beli traže trenera, Kolarov je visoko kotiran. I prošle zime je razgovarao sa čelnicima Zvezde, klub je bio spreman da mu izađe u susret u bilo kojem segmentu. Međutim, sam Aleksandar Kolarov odlučio je da ostane u Interu kao pomoćnik Kristijanu Kivuu, svestan da je još rano za klupu Crvene zvezde i da još treba da uči trenerski posao. Da li se nešto promenilo za šest meseci? Zna samo Kolarov.

Nekako prirodno i najlogičnije rešenje za trenera Crvene zvezde je Nenad Lalatović. On je čovek koji istinski voli Crvenu zvezdu, pošten je, živi za klub i gaji jednu zdravu emociju prema instituciji u kojoj je odrastao i formirao se kao igrač. Nekako, Zvezda i duguje Nenadu Lalatoviću da mu da još jednu šansu kao treneru, jer ga je olako potrošila u vreme akutne besparice i najgoreg vremena u istoriji kluba kojeje trajalo celu deceniju.

1/13 Vidi galeriju Nenad Lalatović Đurđevi Stupovi Foto: Petar Aleksic

Narod traži Lalata

Kada je Nenad Lalatović u pitanju, ono što daje draž celoj priči sa Crvenom zvezdom je činjenica da ga narod želi na mestu trenera. A, narod niko ne može da prevari i treba ga slušati. Trebalo je samo sinoć proći u masi razočaranih navijača Crvene zvezde koji su se kao pokisli vraćali posle eliminacije od skromnog Hapoela Ber Ševe. Samo jedno ime je bilo na usnama većine - Nenad Lalatović. Isto se moglo videti i na društvenim mrežama, u komentarima navijača na raznim profilima ili internet portalima.

Ono što je posebno važni istaći, kada su Crvena zvezda i Nenad Lalatović u pitanju, jeste podmladak crveno-belih. Treba se setiti sezone 2014/2015, kada je Lalatović preuzeo klub kao trener i bio predstavljen na terasi, jer nije bilo struje na stadionu. Tada je Nenad Lalatović u dogovoru sa upravom lansirao petoricu klinaca koji su doneli kasnije novac klubu i sprečili bankrot. Punu afirmaciju Lalatović je dao Luki Joviću, Marku Grujiću, Mihailu Ristiću, Vukašinu Jovanoviću i Predragu Rajkoviću.

U leto 2014. Zvezdan Terzić i Nenad Lalatović Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Srbin ili skupo plaćeni stranac

Pisac ovih redova ubeđen je da bi Nenad Lalatović i danas, ako bi postao trener Crvene zvezde uradio isto. Afirmisao Zvezdinu decu, umesto skupo plaćenih stranaca sumnjivog kvaliteta. U proteklih godinu dana, crveno-beli su potrošili 12 miliona evra na Šavija Babiku, Loizosa Loizua, Kristijana Balova i Daglasa Ovusua. Niko od njih nije igrao protiv Hapoela Ber Ševe, neki nisu ni u klubu, neki nisu ni na vidiku prvog tima... A, recimo Zvezdino dete Đorđe Ranković koji je takođe krilo poslat je u OFK Beograd, gde briljiral i daje lepe golove. I to je samo jedan segment, a ima ih još.

Nenad Lalatović poznat je kao trener koji ima dobru komunikaciju sa igračima, a šok terapija bi sigurno mogla doneti rezultat protiv Viktorije iz Plzenja i omogućiti igranje u Ligi Evrope. Upravo to takmičenje je po meri Crvene zvezde, da se ne lažemo i ne zavaravamo, mada ne bi bio ni smak sveta ako bi se igrala Liga konferencije i tamo napravio dobar rezultat.

Nenad Lalatović sa sinovima na Marakani Foto: @starsport

Stranci nisu doneli rezultat

Nenad Lalatović bolje je rešenje od skupocenih i precenjih stranaca, jer dosad nijedan trener sa pasošem strane zemlje nije doneo veliki rezultat Crvenoj zvezdi. Pokušalo se sa Barakom Baharom pre nekoliko godina, ali se eksperiment pokazao kao neuspešan. Treba se setiti Rikarda Sa Pinta, ili Zdenjeka Zemana. I sa njima je učinak bio ravan nuli. Prethodnih sezona razmatrao se veliki broj španskih i portugalskih stručnjaka, međutim...

Nema sumnje za novog trenera stranca Crvena zvezda će morati da izdvoji ogroman novac, a njega kako stvari stoje nema. Stegli su kaiš na Marakani još prošle zime, u svim sferama kluba. Pažljivo se računa i gleda na svaki dinar i evro. Možda je i to razlog da se izabere povoljnija varijanta u liku nekog srpskog trenera. Vreme je za Lalata.