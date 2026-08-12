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Došao je pompezno. A, kako drugačije - iz redova finaliste Lige šampiona. Tamo je igrao bitnu ulogu: ulazio uglavnom sa klupe, imao svoj "deo kolača", daleko je bio od nekog za koga možemo da kažemo - bivši igrač.

I kao takav dolazi na Marakanu. Veliki posao. U tim momentima nema apsolutno nikoga ko neće reći - kakav posao Crvene zvezde. Ugovor - 5.000.000 evra za dve sezone. Niko ne dovodi uopšte u pitanje, jer je stigao igrač te klase...

Marko Arnautović nije opravdao ni delić očekivanja. Ona jesu bila ogromna, ali i reputacija Arnautovića je bila da je stigao igrač top klase.

1/20 Vidi galeriju Marko Arnautović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

Godine? Niko nije očekivao od Marka da rešava mečeve u Ligi šampiona, ali za kvalifikacije i domaće okvire, apsolutno je bilo projektovano da bude klasa, razika u korist Zvezde, fudbaler koji će biti vođa tima...

A, dobili smo jedno veliko ništa. Odigrao je 38 mečeva - postigao mizernih 12 golova. Posebno, kada znamo da je većina u slabašnoj Super ligi Srbije. Osim meča sa Lilom gde je bio sjajan, Arnautović je potpuno razočarao.

Želju i motivaciju niko ne može da mu ospori, ali... On nije došao jer je zvezdaš i voli klub. Došao je da bude prvo ime ekipe i donosi joj na terenu. I to za ogroman novac. Nije uspeo na terenu da opravda ni ulaganja, ni očekivanja navijača.