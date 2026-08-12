Slušaj vest

Krah u kvalifikacijama za Ligu šampiona ostavio je dubok trag na Marakani. Crvena zvezda je ostala bez elitnog takmičenja i sada je očekuje borba za Ligu Evrope, dok je odlazak Dejana Stankovića usledio kao epilog čitave situacije.

Bivši kapiten i nekadašnji šef struke crveno-belih, Nenad Lalatović, detaljno je, za Teegraf, analizirao dvomeč sa šampionom Izraela.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

"Zavarala ih je prva utakmica"

Lalatović smatra da je dobrom izdanju u prvom meču kumovao pogrešan utisak pred revanš u Beogradu.

- Zvezda je prvu utakmicu u Mađarskoj odigrala dosta korektno, bolje nego ovu sinoć u Beogradu. Mislim da ju je upravo to malo zavaralo i da su svi mislili da će lako proći dalje posle revanša na Marakani. Jednostavno, u fudbalu svi danas igraju, treniraju. Zvezda je morala da prođe dalje, ima bolji tim… Izraelci su igrali obe utakmice na strani, u Mađarskoj i u Beogradu, to je deficit za njih. Zvezda je u prvoj utakmici naivno primila gol, ali opet je i dosta promašila. Iskreno, mogla je da pobedi u prvom duelu sa 3:1, kada pogledamo odnos šansi. Tu nije uspela - poručio je Lalatović.

1/9 Vidi galeriju Nenad Lalatović Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Šta je zakazalo na Marakani?

Govoreći o greškama u revanšu, bivši trener crveno-belih ističe srljanje i pritisak pod kojim su igrači poklekli, ali čvrsto staje uz Stankovića.

- Srljala je previše, linije tima su stajale daleko. Nismo uspeli, možda je i taj pritisak malo opteretio igrače, morali su da igraju mirnije. Ali opet kažem, puna podrška za Dejana Stankovića jer je on moj veliki prijatelj i drug, nije uvek samo trener kriv, ali na nama se sve lomi. Ne znam da li je podneo ostavku ili ne, ako nije treba da nastavi, ako jeste želim mu sve najbolje u daljoj karijeri. On je odličan trener, takve utakmice se dešavaju, takav je dan.

Isključenje Stankovića i lekcija iz Evrope

Lalatović se osvrnuo i na crveni karton koji je zaradio dosadašnji šef struke, povukavši paralelu između domaćeg šampionata i evropske scene.

- Neki put i pregorite u toj nekoj velikoj želji. Ali moramo da shvatimo da prvenstvo u Srbiji nije isto kao što je igrati u Evropi. Da moramo da vodimo računa. Da nas sudije ovde nekad previše maze i opuste i onda tako neki ispadi se kažnjavaju u Evropi. Sada, ne znam zašto je Stanković dobio crveni karton, mislim da nije zaslužio. Ali jednostavno mislim da je to jer u Srbiji možemo da budemo malo oštriji, Evropa to ne trpi. On je veliki zvezdaš, to ne sme nijedan navijač da zaboravi, desila se loša utakmica, nije samo on kriv.

1/6 Vidi galeriju Nenad Lalatović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Fudbal se igra na rezultat, a ne na utisak

Kritika je upućena i na račun insistiranja na tzv. modernom fudbalu po svaku cenu, umesto pragmatičnog pristupa.

- Svi hoće sada da igraju visoki presing. Morate biti strpljivi i pametni, dvomeč je, ne treba srljati. Mislim da smo i tamo izlazili mnogo visoko, forsirali smo taj moderan fudbal, izlaženje sa golmanom, štoperima, zadnjim veznim. Neki put kada vidite da to ne ide, ekipa izađe visoko, prebaciti loptu na protivničku polovinu, prebacite presing na rivala. Mislim da smo trebali da budemo mirniji, da igramo na rezultat, da ne jurimo. I u Beogradu da ih pustimo. Pogledajte Bukarija, zna da iskoristi prostor, kad god ga je imao on im je bežao. Ovi dvomeči moraju da se igraju na rezultat - kada se podvuče crta gleda se samo da li ste ušli u Ligu šampiona ili niste.

Šta čeka Zvezdu i kako spasiti sezonu?

Naredni dani biće izuzetno teški za klub, ali Lalatović veruje da reakcija mora biti brza i glava hladna.

- Jako teško... To je sve što preostaje. Zvezda je kvalitetan klub, ima armiju navijača iza sebe. Moramo biti složni i jaki da bismo prošli dalje. Treba samo mir!

Na pitanje šta bi na kraju takmičarske godine ipak moglo da poništi ovaj neuspeh i učini sezonu uspešnom, nekadašnji kapiten ima jasan stav:

- Da prezimi u Ligi Evrope i da osvoji duplu krunu!

Kurir Sport / Telegraf

BONUS VIDEO: