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Novo pojačanje FK Vojvodina Erhan Mašović, nije krio zadovoljstvo po potpisu za "staru damu" iz Novog Sada.

- Uzbuđen sam. Imam neki poseban osećaj kada je u pitanju Vojvodina. Čim smo ostvarili prvi kontakt, nešto u meni se probudilo i nije bilo teško doneti odluku da dođem. Vraćam se posle 10 godina u Srbiju i to je pravi izbor za moju karijeru. Srpski fudbal je dosta napredovao, tu sam da pomognem Vojvodini da ostvarimo što bolje rezultate.

Ističe da veruje da će se brzo prilagoditi u grupu sjajnih momaka.

- Sigurno da ću se brzo uklopiti. Dugi niz godina sam u inostranstvu i nisam imao problema da se uklopim. Što se tiče Vojvodine, lično znam puno igrača i to je samo još jedan korak koji će se preći što pre. Nadam se da će sve ići kako klub i ja želimo. Želim da što pre donesem pravu formu i dobre partije.

Erhan Mašović je izjavio da poznaje dosta novih saigrača, te da će konekcija biti brzo ostvarena.

- Sve su dobri momci, ne želim nikoga da izdvojim. Dosta njih znam, ja se nadam da sam i ja dobar momak i da ćemo ostvariti brzo dobru konekciju.

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Foto: FK Vojvodina

Dodao je da se kratko čuo sa Ifetom Đakovcem, koji mu je preneo najbolje utiske iz Vojvodine.

- Čuo sam se sa Ifetom Đakovcem, pričali smo malo, ali ne previše. Pratio sam i sam Vošu, vidim šta rade poslednjih par godina i Ifet mi je samo približio kakav je ovo klub.

Tokom dugogodišnje internacionalne karijere, Mašović je igrao protiv nekih od najboljih fudbalera današnjice.

- Bundesliga je jedna od najboljih liga na svetu. Tokom godina sam igrao protiv Halanda, Levandovskog, Kejna, ali zanimljivo je da mi je najteži za čuvanje bio Virc. Zanimljivo je i naravno teško uporediti to sa nekim drugim ligama, ali primećujem takav potencijal čak i u Voši. Na primer mnogo mi se dopadaju Zukić i Vidosavljević, svi oni imaju kvalitet i potrebno je da bljesnu u pravom trenutku.

- Prija mi pritisak. Ja sam tip igrača koji ne može da igra bez njega, prijaju mi natpisi medija i očekivanja. Jedan igrač ne može da napravi sam rezultat, već je to stvar celog tima. Ekipa ima potencijala da napravi velike rezultate, a ja da im pomognem u tome.

Imao je poruku za Vojvodinaše.

- Ne bih da zvuči pogrešno, ali navijači: Tu sam, stigao sam i jedva čekam da pomognem i da ostvarimo velike stvari - zaključio je Mašović.

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