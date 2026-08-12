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Crvena zvezda je doživela krah u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a posle šokantnog poraza od Hapoela i eliminacije mnogo se pričalo i o ponašanju Dejana Stankovića kraj terena.

Crveno-beli su izgubili oba meča ukupnim rezultatom 3:0, a Stanković je revanš na Marakani završio pre vremena. Posle nekoliko burnih reakcija i rasprave sa sudijom, srpski trener je zaradio crveni karton i morao da napusti teren.

Njegovo ponašanje bilo je tema i u studiju TV Arena Sport, gde je sudijski ekspert Zdravko Jokić otvoreno govorio o onome što se dogodilo.

Jokić je prvo analizirao dve sporne situacije iz utakmice i ocenio da sudija Niberg nije pogrešio ni kada nije pokazao na belu tačku posle duela Marka Arnautovića, ali ni nakon kontakta sa Abu Fanijem.

Upravo posle druge situacije Stanković je potpuno izgubio živce.

1/9 Vidi galeriju Dejan Stanković na meču protiv Hapoela Foto: Ilija Ilić, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Trener Zvezde je burno protestovao kraj aut-linije, ušao u raspravu sa arbitrom, a nakon žutog kartona dobio je i direktan crveni. Usledila je i reakcija koja je posebno privukla pažnju.

Jokić nije želeo da je prećuti.

"Da li je prestrogo dobio crveni karton? Mi želimo da opravdamo trenera verovatno, ali situacija je takva. Ne znam šta je bilo između njih, ali ne sviđa mi se zbog Dejana Stankovića ono što je bilo na televiziji. Jedna loša pojava, koju UEFA tretira kao najgore ponašanje", rekao je Jokić za TV Arena Sport.

Sudijski ekspert je potom bio još konkretniji.

"Da ne govorim o čemu se radi (aludira na pljuvanje). To se kažnjava vrlo strogo. To je bio pokret jedan, videli su gledaoci šta je bilo i meni je žao što se to desilo", dodao je Jokić.

Jokić je prethodno objasnio i zbog čega smatra da Niberg nije imao razloga da dosudi penal u situacijama koje su izazvale burne reakcije sa klupe Zvezde.

Prema njegovoj proceni, nije bilo dovoljno elemenata za najstrožu kaznu, pa je Stankovićeva reakcija bila preterana.

Ipak, ono što se dogodilo kraj terena ostalo je u centru pažnje.

Stanković je posle eliminacije praktično završio svoj drugi mandat na Marakani, a zvanična potvrda njegovog odlaska očekuje se nakon sastanka uprave Crvene zvezde.

Tako je, osim rezultatskog debakla protiv Hapoela, za crveno-belima ostala i veoma neprijatna scena sa revanša koja će sigurno još dugo biti tema.