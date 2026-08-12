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Na Marakani bukti požar i svi čekaju sednicu upravnog odbora koja je zakazana za 12, ali i konferenciju za medije koja će se održati u 13 časova. Dejan Stanković napušta Crvenu zvezdu, čeka se njegov naslednik, a jedno ime koje su mnogi navijači želeli i definitivno je otpalo iz trke.

O čemu se zapravo radi?

Vladan Milojević stigao je na potpis ugovora, ali sa kineskim Šangaj Šenhuom, potvrdio je tamošnji novinar Jang Ji.

1/5 Vidi galeriju Vladan Milojević na meču protiv Seltika Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Trofejni stručnjak doputovao je u Kinu direktnim letom iz Beograda u pratnji svojih najbližih saradnika iz stručnog štaba. Tamošnji mediji sa velikim optimizmom dočekuju srpskog trenera, s obzirom na to da se Šangaj nalazi u ozbiljnoj krizi i sve je bliži zoni ispadanja, sa svega 22 osvojena boda iz 21 odigrane utakmice. Milojević stiže kao spasilac i videćemo da li će uspeti da ostvari cilj.

Niža plata od Slutskog i brz debi

Prema još uvek nezvaničnim informacijama, Milojević će sa novim klubom potpisati ugovor na dve godine, uz nešto skromnija primanja u odnosu na njegovog prethodnika, ruskog stručnjaka Leonida Slutskog.

Srpskog stratega (56) čeka ekspresno upoznavanje sa ekipom i uspostavljanje taktičkih zamisli. Iako Šangaj igra protiv Henana već u subotu, realnije je očekivati da će Milojević zvanično debitovati na klupi 18. avgusta u velikom okršaju protiv Peking Guoana.

Nakon bogatog iskustva u Srbiji, Grčkoj, na Kipru i u arapskom svetu, ovo će Vladanu Milojeviću biti prvi trenerski izazov u kineskom fudbalu.

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