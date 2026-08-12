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Jedini čovek iz FK Crvena zvezda koji se obratio medijima posle debakla i eliminacije od Hapoela bio je Zvezdan Terzić.

Generalni direktor kluba posle meča je ispred Marakane rekao:

- Sutra u 12 sastanak Upravnog odbora, pa ćemo videti. To je to - rekao je kratko Zvezdan Terzić okupljenim predstavnicima medija ispred stadiona "Rajko Mitić".

Inače, krajnje neprofesionalno i amaterski poneli su se svi zaduženi za odnose sa medijima iz FK Crvena zvezda. Mogli bi malo nešto da nauče na primeru svog direktora, Zvezdana Terzića koji je uprkos bolnoj eliminaciji rekao bar jednu-dve rečenice. Ostali su potpuno zanemeli i pobegli od medija.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Obaveza igrača je da se obrate svojima navijačima, ne medijima, nego navijačima. A, to su na Marakani zaboravili, izgleda.