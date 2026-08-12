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Po svemu sudeći, Barselona će ovog leta ostati bez junaka Mundijala! Sjajni napadač Feran Tores odlučio je da napusti Kamp Nou i karijeru nastavi u PSŽ-u, a španski mediji otkrivaju da je svoju odluku direktno saopštio Hansiju Fliku.

Situacija je ozbiljna, a ono što se poslednjih dana pričalo sada je dobilo novu dimenziju.

Tores je, prema informacijama koje je objavio novinar Đerar Romero, lično pozvao Flika kako bi mu saopštio da želi da napusti Barselonu i prihvati ponudu Pari Sen Žermena.

Španac je danas trebalo da se vrati sa odmora i priključi pripremama Barselone, ali se to neće dogoditi. Kako prenosi katalonski Sport, Feran Tores je treneru Hansiju Fliku poručio:

"Ne dolazim na pripreme, neću sutra biti na treningu."

Tores prelomio, PSŽ čeka

Iza svega stoji ozbiljna transfer priča.

PSŽ je zainteresovan za Toresa, a prema aktuelnim informacijama igrač je dao zeleno svetlo za prelazak u Pariz. Njegovo okruženje i francuski klub navodno su već postigli dogovor o ličnim uslovima, dok sada ostaje da se dva kluba dogovore oko obeštećenja.

Barselona, međutim, ne želi da ga pusti tek tako.

Prva ponuda Parižana, prema izveštajima, iznosila je oko 40 miliona evra plus bonuse, ali je odbijena. La Vanguardia navodi da je Barselona odbila paket od 40 miliona fiksno i još 10 miliona kroz bonuse, uz nastavak pregovora.

U drugim izvorima pojavila se cifra od oko 50 miliona evra, što pokazuje da se pregovori i dalje vode i da konačna suma još nije poznata.

Problem za Barselonu je što Toresov ugovor traje do leta 2027. godine. Ako ga klub sada ne proda, narednog leta rizikuje da ostane bez obeštećenja.

1/6 Vidi galeriju Feran Tores, junak Španije na Mundijalu 2026. Foto: Leo Barrilari / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Flik ostaje bez važnog napadača?

Cela situacija posebno boli zbog činjenice da je Tores prošle sezone imao veoma važnu ulogu.

Španac je bio jedan od najkorišćenijih napadača Barselone i sezonu je završio sa 21 golom, kao drugi strelac ekipe iza Lamina Jamala.

Međutim, sada je očigledno došlo vreme za novi korak.

Tores je tokom američke turneje već ostavljao otvorena vrata odlasku, poručujući da u fudbalu nikada ne možete da znate šta će se dogoditi i da Barselona mora da pokaže koliko ga želi.

Sada je, prema najnovijim informacijama, odluka doneta.

Ferran Torres želi PSŽ. To je saopštio Fliku. Sada ostaje još samo da Barselona i Parižani pronađu zajednički jezik oko miliona.