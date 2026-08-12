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Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić ponovo pruža vrhunske partije na evropskoj sceni. Nakon kratke epizode na Bliskom istoku, srpski as predvodi holandski NEC iz Najmehena, sa kojim je izborio plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona.

1/5 Vidi galeriju Dušan Tadić posle meča NEC - Olimpijakos Foto: Stanley Gontha, Pro Shots / Alamy / Profimedia, EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rival iz Pireja, iako daleko iskusniji u evropskim takmičenjima i aktuelni osvajač Lige konferencija, poklekao je na gostovanju u Holandiji. Tadić je i u finišu četvrte decenije pokazao zašto nosi status fudbalskog majstora, a dodatni vetar u leđa pružio mu je i Edin Džeko.

Nekadašnji Tadićev saigrač iz Fenerbahčea, a danas napadač Šalkea, pratio je meč uživo u Najmehenu na Dušanov poziv. Posle utakmice, dvojica veterana su se srdačno pozdravila.

Nadam se da nećeš videti tu moju stranu

Pored odlične igre, pažnju je privukao i zanimljiv detalj pre početka utakmice, kada je Tadić razgovarao sa iskusnim vezistom Olimpijakosa Konstantinosom Fortunisom.

"On i ja smo se šalili pre utakmice. Rekao mi je: 'Veoma si dobar. Poznajem srpske igrače, oni su ludi.' Odgovorio sam mu: 'Nadam se da nećeš videti tu stranu mene kasnije'...", otkrio je Tadić.

Lekcija za mlađe saigrače: Moramo da naučimo da budemo 'prljavi'

Iskusni srpski fudbaler osvrnuo se i na situaciju tokom meča, kada je njegov saigrač Klement Bišhof greškom vratio loptu rivalu misleći da pripada Olimpijakosu. Iako je u tom trenutku oštro reagovao, Tadić je posle meča zagrlio mladog saigrača i objasnio šta je želeo da ga nauči:

"Moramo da naučimo da budemo malo 'prljavi', u pozitivnom smislu. U tom trenutku ne vraćaš loptu. Naša je lopta", jasan je bio Tadić.

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