Slušaj vest

Fudbalski klub Čelsi potpisao je petogodišnji ugovor sa dosadašnjim igračem Rajo Valjekana Pepom Čavarijom.

Ovaj 28-godišnjak je stigao kao zamena za Marka Kukurelju, koji je ranije ovog leta prešao u Real Madrid.

On je prošle sezone pomogao Raju da se plasira u finale Lige konferencija i da drugu godinu zaredom završi na osmom mestu u Primeri.

"Ovo je ostvarenje sna za mene, jer je Čelsi jedan od najvećih klubova na svetu. Ovo je velika prilika, ali spreman sam i naporno ću raditi da pomognem timu da ostvari uspeh", rekao je Čavarija.

Čavarija, koji je karijeru počeo u Figeresu, proveo je poslednje četiri sezone u Rajo Valjekanu. On je prošle sezone zabeležio 44 nastupa za Rajo Valjekano koji je u finalu Lige konferencija izgubio od Kristal Palasa sa 1:0.

Kurir Sport / Beta

BONUS VIDEO: