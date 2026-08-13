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Fudbaleri Partizana u četvrtak od 17 časova gostuju Tobolu u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Crno-beli imaju prednost od 3:0 iz prve utakmice odigrane u Humskoj, a sva dešavanja pre, za vreme i posle susreta u Kazahstanu možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.

Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Direktan prenos čeka vas na dve televizije - Arena sport Premium 1 i RTS 2.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Grobari na meču Partizan - Tobol Izvor: Kurir