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Nenad Lalatović ne krije da želi da se u budućnosti vrati u Crvenu zvezdu. Sjajni trener je to otkrio nedavno prilikom gostovanju u podkastu Kurira "1 na 1".

Popularni Lala je stigao na "Marakanu" u jako teškom momentu.

- Došao sam u najgore vreme, ali mi nije žao. Nismo imali ništa. Otišao sam posle godinu dana. Pomogao sam svom klubu u kojem sam ponikao i odrastao. Boli me što nisam osvojio titulu jer to tada nije bilo moguće.

Nadam se da ću se jednog dana vratiti u Crvenu zvezdu i osvojiti titulu - pričao je, između ostalog, Nenad Lalatović.

Da li je sada taj momenat? Videćemo. Lalatović nije prvi favorit, ali sigurno da se i o njemu pričalo. Benitez je trenutno najbližu užarnoj klupi, ali videćemo šta će biti konačna odluka Zvezdana Terzića.

1/5 Vidi galeriju Nenad Lalatović u podkastu Kurira 1 na 1 Foto: Kurir

Celu epizodu pogledajte ovde:

Gde i kada možete gledati?

Kurir podkast „1 na 1“ emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede.

- Gde gledati: Na YouTube kanalu Kurira

Budite uz Kurir, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce za obaveštenja i ne propustite treću epizodu o kojoj će se pričati! Vidimo se u „1 na 1“!