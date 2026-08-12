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Fudbalski meč Bolivara i Sao Paula pao je u drugi plan zbog neverovatnog skandala koji je potresao ekspediciju brazilskog velikana!

Bolivijska policija zaplenila je čak 86,5 kilograma marihuane u autobusu koji je trebalo da prevozi fudbalere Sao Paula, a zbog čitavog slučaja uhapšena su tri vozača.

Incident se dogodio kod Kočabambe, gde su pripadnici bolivijske policijske jedinice UMOPAR zaustavili vozilo tokom kontrole. U autobusu su pronađene četiri torbe pune droge, nakon čega je usledila velika akcija policije.

Vozilo je bilo angažovano za potrebe ekspedicije brazilskog kluba, ali je zaplenjeno pre nego što je stiglo da pokupi igrače. Sao Paulo je za UOL potvrdio da je prevoz organizovala bolivijska kompanija "Buses Cosmos", koja je nakon policijske akcije obezbedila drugi autobus.

Tako je ekspedicija brazilskog velikana nastavila put bez problema, dok je policija privela trojicu vozača koji su bili odgovorni za vozilo.

Kompanija "Buses Cosmos" je, prema izveštajima iz Brazila, preuzela odgovornost za angažovane vozače i navela da klub nije imao veze sa zaplenjenom drogom.

Incident zasenio utakmicu

Sao Paulo se u Boliviji nalazi zbog utakmice osmine finala Kopa Sudamerikana protiv Bolivara, a klub je zbog nadmorske visine napravio poseban plan putovanja.

Ekipa je boravila u Santa Kruzu de la Sijeri, na oko 400 metara nadmorske visine, dok je put u La Paz, koji se nalazi na više od 3.600 metara, planiran neposredno pred utakmicu.

Na kraju je meč Bolivara i Sao Paula završen 1:1, ali je utakmicu potpuno zasenila neverovatna priča sa autobusom i ogromnom količinom marihuane.