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Povratnički meč odigran je u Banji Koviljači protiv FK Gučevo i ovaj prijateljski susret označio je zvanično povratak fudbalera sa Vladića brda na fudbalske terene.

Prema rečima poznatog lozničkog ultramaratonca, humanitarca i nekadašnjeg fudbalera, a sada predsednik kluba Aleksandra Kikanovića, želja im je bila da obnove nekadašnji FK Filip Kljajić, a od aprila ove godine to je i učinjeno i postoji kao Fudbalsko sportsko udruženje Vladića brdo. Hteli su da zadrže prvobitni naziv, ali po novom pravilniku ime kluba ne sme sadržati lično ime i prezime pa su se odlučili za Vladića brdo.

- Prošlo je baš mnogo vremena otkako je ugašen klub i zaljubljenici fudbala iz našeg dela grada želeli su da se vrate fudbalu i nastave tradiciju FK Filip Kljajić. Takvu inicijativu pokrenuo sam sa Nikolom Reljićem i naišli smo na veliku podršku. Trenutno je u klubu nas nekoliko bivših, starijih igrača, a želja nam je da formiramo ekipu koju će činiti mladi, perspektivni fudbaleri. Takmičićemo se od septembra u Gradskoj ligi i bitno nam je u prvoj sezoni da se družimo, odigramo što više utakmica, okupimo mlade iz našeg kraja, da se posvete sportu, sklonimo ih sa ulice, da se ljudi ponovo druže kao nekada. Ako bude i dobrih rezultata tim bolje. Igrače smo registrovali pre nekoliko dana i ovom trenutku smo najmlađi klub u Srbiji, a verovatno i u Evropi. Nastavljamo tradiciju FK Filip Kljajić, samo pod novim imenom – kaže Kikanović.

1/5 Vidi galeriju FK Vladića brdo Foto: Nikolina Popović

Rezultat jučerašnjeg premijernog izlaska na zeleni teren nije im bio presudan, i najvažnije im je da su ponovo na fudbalskoj sceni. Kikanović kaže da je igrač FK Filip Kljajić bio i njegov otac Lazar, kao i mnogi iz tog kraja Loznice, kao i da je klub postojao od 1974. do gašenja sredinom osamdesetih godina 20 veka. Raduje ga što je ideja o obnovi kluba odmah naišla na odobravanje. Ističe podršku Srećka Zarića, vlasnika firme ''Celekop'', koji im je kupio garnituru dresova, firma ''Ženeva'' obezbedila je još jednu, a pomogao je i član Prve lige Srbije FK Loznica, koja im je poklonila desetak fudbalskih lopti.

- U prvoj takmičarskoj godini nećemo biti pravi domaćini, stalno ćemo igrati van Loznice. Pošto se renovira igralište u našoj mesnoj zajednici rivale ćemo dočekivati u lozničkom selu Gornji Dobrić, na terenu Jadra 1961. Naši sportski prijatelji su nam izašli u susret, teren smo dobili besplatno, na njemu ćemo i trenirati, uz obaveza da pokosimo igralište jednom u dve sedmice. Nadamo se da ćemo drugu sezonu igrati pred našim navijačima, kao i da ćemo ih što češće obradovati tokom prve takmičarske godine – rekao je Kikanović.

Prekinuta fudbalska priča je nastavljena, ime je drugo, ali su ljubav prema fudbalu i sportski duh ostali isti. Zaljubljenici u najvažniju sporednu stvar nadaju se da će FK Vladića brdo trajati dugo i okupljati mlade, perspektivne igrače koji će viteški braniti boje svog kluba.

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