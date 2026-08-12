Slušaj vest

Crvena zvezda je završila učešće u kvalifikacijama za Ligu šampiona već u trećem kolu, nakon što je eliminisana od Hapoel Ber Ševe ukupnim rezultatom 3:0. Izgled tima koji je predvodio Dejan Stanković, sada već bivši šef stručnog štaba srpskog šampiona, ostavio je u neverici i same Izraelce.

U analizi koju je objavio tamošnji portal "Sport 5", ističe se da je "Hapoel Ber Ševa bila bar za tri klase bolja od Crvene zvezde", iako pre početka dvomeča nije smatrana favoritom.

"Hapoel Berševa je sinoć odigrala maestralnu utakmicu na 'Marakani' u Beogradu i sjajnom igrom ponizila šampiona Srbije pred njegovim frustriranim navijačima. Ran Kozoh je održao trenersku lekciju protivničkom šefu struke Dejanu Stankoviću - koji se ne samo pokazao kao slab trener koji je sastavio neorganizovanu ekipu, već se poneo i potpuno neprimereno. Vrhunac njegovog nedoličnog ponašanja bilo je pljuvanje u pravcu glavnog sudije i provociranje sopstvenih navijača", navodi se u tekstu.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Pored oštrih kritika na račun Zvezdine organizacije, autor teksta naglašava taktičku dominaciju izraelskog tima:

"Trener Ran Kozoh je dobio mnoštvo pohvala, i sve su apsolutno zaslužene. Nemoguće je bilo ne primetiti njegov trenerski pečat - ekipa je tako dobro ugrađena, hrabra i taktički besprekorna da to izaziva veliko poštovanje. Igra tima bila je na izuzetno visokom nivou u svim segmentima: od odlične postavke u odbrani do izlazaka u kontranapad. Sve je bilo proračunato, planirano i utrenirano do najsitnijih detalja. Koga danas uopšte briga za Kingsa Kangvu, koji je bio nesumnjiva zvezda tima i čijom je zaslugom ekipa i stigla dokle jeste? Kada imate ovako uigran kolektiv gde je celina daleko veća od zbira pojedinaca, nema potrebe spominjati bilo koju zvezdu koja nedostaje."

Poseban akcenat stavljen je na rad Rana Kozoha, koji je uspeo da igrače sa sporednim ulogama iz prethodnih klubova uklopi u izuzetno snažan kolektiv na koji beogradski klub nije imao nikakav odgovor.

"Ne bi me čudilo da Kozoh bude trener Zvezde"

Izraelski novinar se u nastavku osvrnuo i na potpunu nemoć beogradskog tima:

"Hajde da budemo iskreni, Crvena zvezda je jedna od najsmušenijih i najneorganizovanijih ekipa koje sam video u Evropi."

"Jednostavno, jedno veliko ništa. Zbog toga se ne treba obazirati na budžet i tržišnu vrednost igrača, jer je budžet Hapoela daleko manji, a vrednost njenih igrača znatno niža u odnosu na igrače Crvene zvezde. Kao tim, oni uopšte nisu nikakav rival Hapoel Berševi. Nakon ovakvog poraza, kod njih će se sve uzdrmati - ni trener, a ni mnogi igrači više nisu sigurni na svojim pozicijama", ističe autor ovog teksta i pravi paralelu sa dolaskom Baraka Bahara na Marakanu nakon što je prethodno sa Makabi Haifom eliminisao crveno-bele:

"Ne bi me iznenadilo da uprava kluba kontaktira Ran Kozoha da ih preuzme, baš kao što su uradili sa Barakom Baharom pre četiri godine, a svi znamo kako se to završilo", zaključio je on.

BONUS VIDEO: