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Dejan Stanković nalazi se u centru pažnje zbog turbulentnih dešavanja u Crvenoj zvezdi, pošto je klub usvojio ostavku koju je podneo nakon neuspeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona, pa je tako i zvanično završio svoj mandat na klupi crveno-belih.

Dok klub sada traga za novim trenerom, Stanković se nakon burnih dana u Zvezdi okreće porodici i privatnom životu, koji je poslednjih godina dobio potpuno novo poglavlje.

1/9 Vidi galeriju Dejan Stanković na meču protiv Hapoela Foto: Ilija Ilić, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Stanković se krajem 2024. godine u strogoj tajnosti oženio slovenačkom novinarkom Anitom Bojanić, koja je od njega mlađa osam godina. Venčanje je održano u Beogradu, u restoranu daleko od očiju javnosti, a gosti su, prema tadašnjim navodima, zamoljeni da ne objavljuju fotografije i snimke sa ceremonije.

Samo mesec dana kasnije stigla je prva prinova, Anita je 19. januara 2025. godine rodila devojčicu Anđelu.

U februaru ove godine pojavila se vest da Anita i Dejan čekaju još jedno dete. Stanković je tada otkrio da je njegova supruga u sedmom mesecu trudnoće, pa je bilo jasno da porodicu uskoro čeka još jedno veliko slavlje.

Stanković je u aprilu dobio i peto dete!

Anita Bojanić, nova žena Dejana Stankovića Foto: Printscreen/linkedin.com

Anita se 10. aprila 2026. porodila i na svet donela njihovu drugu ćerku, kojoj su roditelji dali ime Andrea. Tako su Dejan i Anita za nešto više od godinu dana postali roditelji dve devojčice, Anđele i Andree.

Stanković iz prethodnog braka ima još trojicu sinova - Stefana, Filipa i Aleksandra.

Od prve ljubavi do novog poglavlja

Pre nego što je započeo novi život sa Anitom, Stanković je više od dve decenije proveo u braku sa Anom Aćimović, sestrom svog nekadašnjeg saigrača Milenka Aćimovića.

Njihova ljubavna priča počela je kada je Dejan imao samo 19 godina, a tokom 23 godine zajedničkog života dobili su trojicu sinova.

Stanković je svojevremeno veoma emotivno govorio o Ani i njihovom odnosu.

„Zaljubio sam se čim sam je video. Osetio sam da je to to“, pričao je nekadašnji reprezentativac Srbije.

Govorio je i o tome koliko mu je značila tokom velikih promena u njegovoj karijeri.

„Zajedno smo otišli u Rim, gde sam igrao za Lacio, zajedno smo odrastali, sticali sva životna iskustva i osnovali porodicu“, govorio je Stanković.

Ana je, baš kao i kasnije Anita, uglavnom izbegavala javno eksponiranje, dok je Stanković privatni život uvek pokušavao da drži podalje od reflektora.

Danas je situacija potpuno drugačija. Sa Anitom je zasnovao novu porodicu, dobio dve ćerke, a u maju ove godine sa suprugom i malom Anđelom pojavio se i na proslavi Zvezdine titule na Marakani.

U trenucima kada prolazi kroz jedan od najtežih perioda u karijeri, nema sumnje da će mu upravo porodica biti najveći oslonac i podrška.