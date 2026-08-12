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Crvena zvezda je u potrazi za novim šefom stručnog štaba nakon ostavke Dejana Stankovića, a među potencijalnim kandidatima izdvaja se jedno svetsko ime. Kako prenosi MaxBet Sport, rukovodstvo crveno-belih razmatra angažovanje čuvenog španskog stručnjaka Rafela Rafe Beniteza.

Nekadašnji strateg Liverpula i Real Madrida pojavio se kao opcija u trenutku kada na "Marakani" traže izlaz iz krize izazvane eliminacijom od Hapoel Ber Ševe.

U ovom trenutku nezahvalno je prognozirati koliko je realno da 66-godišnji Španac preuzme srpskog šampiona, ali nema sumnje da bi njegov dolazak bio jedan od najzvučnijih trenerskih transfera u istoriji ovdašnjeg fudbala. Olakšavajuća okolnost za crveno-bele jeste činjenica da je Benitez trenutno bez angažmana, pošto je u maju ove godine napustio Panatinaikos.

Rafa Benitez Foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia, Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia, Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Biografija koja garantuje autoritet

Spisak klubova koje je vodio tokom karijere deluje impresivno: Valensija, Liverpul, Inter, Čelsi, Napoli, Real Madrid, Njukasl i Everton.

Najveći uspeh ostvario je 2005. godine, kada je sa Liverpulom podigao pehar Lige šampiona posle antologijskog finala protiv Milana u Istanbulu. Pored toga, sa Valensijom je dva puta osvajao La Ligu i Kup UEFA, dok je na klupi Čelsija podigao trofej Lige Evrope.

Odluka mora da padne brzo

Situacija u Ljutice Bogdana razvija se ekspresno, manje od 24 sata nakon teškog poraza na evropskoj sceni. Hapoel Ber Ševa je slavila u oba susreta, što je primoralo Stankovića da igračima saopšti odluku o povlačenju.

Uprava kluba je pod velikim pritiskom. Za danas je zakazana vanredna konferencija za medije, na kojoj će glavno pitanje biti – ko seda na klupu? Vremena za čekanje nema, jer crveno-bele ubrzo očekuju obaveze u borbi za Ligu Evrope, pa rukovodstvo mora reagovati bez odlaganja.

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00:41
Dejan Stanković pljunuo ka sudiji na Zvezda Hapoel Izvor: TV Arena sport/Screenshot