"POSLE 12 GODINA RUKOVOĐENJA ZVEZDOM, MOŽDA I JESTE VREME ZA DOLAZAK NOVIH LJUDI..." Zvezdan Terzić najavio IZBORE na Marakani: Evo kada će biti raspisani!
Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u plej-of za Ligu šampiona jer su u trećem kolu kvalifikacija eliminisani od Hapoel Ber Ševe.
Posle toga je iz kluba otišao Dejan Stanković, održana je i sednica upravnog odbora, a nakon nje Zvezdan Terzić je najavio da će u decembru biti izbori na Marakani.
"U decembru raspisujemo vanredne izbore za novo rukovodstvo Crvene zvezde", šokirao je Terzić i dodao:
"Posle 12 godina možda je vreme za dolazak novih ljudi..."
Takođe, istakao je i kako razume skandiranje navijača.
"Iza nas je neprospavana noć. Izvinjavam se zbog prikazane igre Crvene zvezde. Ne pamtim lošije Izdanje Zvezde! Razumem skandiranja, to je emocija! I ja bih se okrenuo ka Tozi da sam bio na zapadu, ali nisam imao kome da se okrenem..."
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