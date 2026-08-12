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Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u plej-of za Ligu šampiona jer su u trećem kolu kvalifikacija eliminisani od Hapoel Ber Ševe.

Posle toga je iz kluba otišao Dejan Stanković, održana je i sednica upravnog odbora, a nakon nje Zvezdan Terzić je najavio da će u decembru biti izbori na Marakani.

1/9 Vidi galeriju Zvezdan Terzić Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Www.crvenazvezdafk.com

"U decembru raspisujemo vanredne izbore za novo rukovodstvo Crvene zvezde", šokirao je Terzić i dodao:

"Posle 12 godina možda je vreme za dolazak novih ljudi..."

Takođe, istakao je i kako razume skandiranje navijača.

"Iza nas je neprospavana noć. Izvinjavam se zbog prikazane igre Crvene zvezde. Ne pamtim lošije Izdanje Zvezde! Razumem skandiranja, to je emocija! I ja bih se okrenuo ka Tozi da sam bio na zapadu, ali nisam imao kome da se okrenem..."

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