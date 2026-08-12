Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u plej-of za Ligu šampiona jer su u trećem kolu kvalifikacija eliminisani od Hapoel Ber Ševe.

Posle toga je iz kluba otišao Dejan Stanković, održana je i sednica upravnog odbora, a nakon nje Zvezdan Terzić je najavio da će u decembru biti izbori na Marakani. 

Zvezdan Terzić Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Www.crvenazvezdafk.com

"U decembru raspisujemo vanredne izbore za novo rukovodstvo Crvene zvezde", šokirao je Terzić i dodao:

"Posle 12 godina možda je vreme za dolazak novih ljudi..."

Takođe, istakao je i kako razume skandiranje navijača.

"Iza nas je neprospavana noć. Izvinjavam se zbog prikazane igre Crvene zvezde. Ne pamtim lošije Izdanje Zvezde! Razumem skandiranja, to je emocija! I ja bih se okrenuo ka Tozi da sam bio na zapadu, ali nisam imao kome da se okrenem..."

Ne propustiteFudbalPRVA IZJAVA ZVEZDANA TERZIĆA POSLE KRAHA OD HAPOELA! Jedini iz kluba je izašao pred medije, ovo je njegova poruka
Zvezdan Terzić
FudbalZVEZDAN TERZIĆ ŠOKIRAO SVE: Raspisujemo vanredne izbore! Možda je vreme za dolazak novih ljudi!
Zvezdan Terzić
FudbalHISTERIJA U HRVATSKOJ ZBOG PORUKE ZVEZDANA TERZIĆA: Zvezdin generalni direktor izazvao burne reakcije objavom na godišnjicu "Oluje"
zvezda-prozivka-567062.JPG
FudbalBOMBA - ZVEZDA PRODAJE IGRAČA ZA 10.000.000 EVRA?! Sprema se senzacionalan transfer: Otkrivamo sve detalje
Jay Enem Zvezdan Terzić

 BONUS VIDEO:

00:41
Dejan Stanković pljunuo ka sudiji na Zvezda Hapoel Izvor: TV Arena sport/Screenshot