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Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u plej-of za Ligu šampiona jer su u trećem kolu kvalifikacija eliminisani od Hapoel Ber Ševe.

Posle toga je iz kluba otišao Dejan Stanković, održana je i sednica upravnog odbora, a nakon nje Zvezdan Terzić je otkrio kada će Zvezda dobiti novog trenera.

1/9 Vidi galeriju Dejan Stanković na meču protiv Hapoela Foto: Ilija Ilić, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

"Predstoji nam da do petka u ponoć dostavimo ime novog trenera, do tada imamo rok UEFA za licenciranje za narednu rundu. U pregovorima smo od sinoć. Imali smo razgovore, i mi moramo naći rešenje", rekao je Terzić, pa je uputio izvinjenje navijačima:

"Uz jedno veliko izvinjenje svim navijačima Zvezde, i veliku zahvalnost navijačima sa severa, koji su pokazali kako se voli Zvezda".

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