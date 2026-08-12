Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u plej-of za Ligu šampiona jer su u trećem kolu kvalifikacija eliminisani od Hapoel Ber Ševe.

Posle toga je iz kluba otišao Dejan Stanković, održana je i sednica upravnog odbora, a nakon nje Zvezdan Terzić je otkrio kada će Zvezda dobiti novog trenera.

Dejan Stanković na meču protiv Hapoela Foto: Ilija Ilić, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

"Predstoji nam da do petka u ponoć dostavimo ime novog trenera, do tada imamo rok UEFA za licenciranje za narednu rundu. U pregovorima smo od sinoć. Imali smo razgovore, i mi moramo naći rešenje", rekao je Terzić, pa je uputio izvinjenje navijačima:

"Uz jedno veliko izvinjenje svim navijačima Zvezde, i veliku zahvalnost navijačima sa severa, koji su pokazali kako se voli Zvezda".

Ne propustiteFudbal"POSLE 12 GODINA RUKOVOĐENJA ZVEZDOM, MOŽDA I JESTE VREME ZA DOLAZAK NOVIH LJUDI..." Zvezdan Terzić najavio IZBORE na Marakani: Evo kada će biti raspisani!
zvezda-prozivka-567146.JPG
FudbalDETONACIJA! Rafa Benitez kandidat za klupu Crvene zvezde!
Rafa Benitez
Fudbal"CRVENA ZVEZDA? JEDNA OD NAJNEORGANIZOVANIJIH EKIPA U EVROPI!" Izraelski novinar brutalno udario po šampionu Srbije: Hapoel bolji za 3 KLASE! Ne bi me čudilo...
Mirko Ivanić FK Crvena zvezda
FudbalKO JE PARTIZANOV ĐAK KOJI JE SRUŠIO CRVENU ZVEZDU? Igor je bio blizu prelaska na Marakanu!
ZVEZDA-BEER SHEVA_89.JPG

 BONUS VIDEO:

00:41
Dejan Stanković pljunuo ka sudiji na Zvezda Hapoel Izvor: TV Arena sport/Screenshot