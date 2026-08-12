Terzić je otkrio šta je Stanković rekao igračima na poluvremenu meča protiv Hapoela...
Fudbal
"DEKI JE UŠAO NA POLUVREMENU I REKAO IGRAČIMA - AKO NE POBEDITE OVO JE MOJIH POSLEDNJIH 45 MINUTA!" Zvezdan Terzić otkrio tajne iz svlačionice Zvezde!
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Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u plej-of za Ligu šampiona jer su u trećem kolu kvalifikacija eliminisani od Hapoel Ber Ševe.
Posle toga je iz kluba otišao Dejan Stanković, održana je i sednica upravnog odbora, a nakon nje Zvezdan Terzić je otkrio šta se sve dešavalo na poluvremenu meča protiv Hapoela.
Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić
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"Ne pamtim da smo videli onako nemoćnu Zvezdu. Ušli smo u svlačionicu na poluvremenu prvi put u ovih 12 godina. Da ih ohrabrimo... Ali oni su bili toliko isprepadani, video sam takav strah u očima. Dejan Stanković im je rekao momci ako ne pobedite ovo je mojih poslednjih 45 minuta na klupi Zvezde", otkrio je Terzić.
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