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Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u plej-of za Ligu šampiona jer su u trećem kolu kvalifikacija eliminisani od Hapoel Ber Ševe.

Posle toga je iz kluba otišao Dejan Stanković, održana je i sednica upravnog odbora, a nakon nje Zvezdan Terzić je otkrio šta se sve dešavalo na poluvremenu meča protiv Hapoela.

Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

"Ne pamtim da smo videli onako nemoćnu Zvezdu. Ušli smo u svlačionicu na poluvremenu prvi put u ovih 12 godina. Da ih ohrabrimo... Ali oni su bili toliko isprepadani, video sam takav strah u očima. Dejan Stanković im je rekao momci ako ne pobedite ovo je mojih poslednjih 45 minuta na klupi Zvezde", otkrio je Terzić.

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Dejan Stanković pljunuo ka sudiji na Zvezda Hapoel Izvor: TV Arena sport/Screenshot