Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u plej-of za Ligu šampiona jer su u trećem kolu kvalifikacija eliminisani od Hapoel Ber Ševe.

Posle toga je iz kluba otišao Dejan Stanković , održana je i sednica upravnog odbora, a nakon nje Zvezdan Terzić je otkrio šta se sve dešavalo na poluvremenu meča protiv Hapoela.

"Ne pamtim da smo videli onako nemoćnu Zvezdu. Ušli smo u svlačionicu na poluvremenu prvi put u ovih 12 godina. Da ih ohrabrimo... Ali oni su bili toliko isprepadani, video sam takav strah u očima. Dejan Stanković im je rekao momci ako ne pobedite ovo je mojih poslednjih 45 minuta na klupi Zvezde", otkrio je Terzić.