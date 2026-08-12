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Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u plej-of za Ligu šampiona jer su u trećem kolu kvalifikacija eliminisani od Hapoel Ber Ševe.

Posle toga je iz kluba otišao Dejan Stanković, održana je i sednica upravnog odbora, a nakon nje Zvezdan Terzić je otkrio da li Zvezda planira da dovede domaćeg ili stranog stručnjaka.

1/11 Vidi galeriju Zvezdan Terzić, konferencija za medije posle meča Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa Foto: Starsport

"Znam vrlo dobro da Srbija već duže vreme nema kvalitetnog domaćeg trenera. Ja bih voleo domaćeg trenera, ali ne znam da li imamo trenera koji može da odgovori zahtevima Zvezde. Razmatramo i domaćeg trenera i stranca, razgovarali smo, pretresli sve kandidate, videćemo, posle konferencije imamo neke razgovore... Objavićemo uskoro ime novog trenera", rekao je Terzić.

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