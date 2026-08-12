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Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u plej-of za Ligu šampiona jer su u trećem kolu kvalifikacija eliminisani od Hapoel Ber Ševe.

Posle toga je iz kluba otišao Dejan Stanković, održana je i sednica upravnog odbora, a nakon nje Zvezdan Terzić je uporedio dva meča protiv Hapoela, onaj u Mađarskoj i ovaj u Beogradu.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

"U odnosu na ovoj sinoć, na prvom meču smo delovali kao Real. Tamo smo zaslužili bolji rezultat, oni su dali jedan gol iz naše greške. Sada bih poželeo da smo ponovili utakmicu kakvu smo imali u Mađarskoj. Ne pamtim da smo videli onako nemoćnu Zvezdu", rekao je Terzić, pa dodao:

1/11 Vidi galeriju Zvezdan Terzić, konferencija za medije posle meča Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa Foto: Starsport

"Ušli smo u svlačionicu na poluvremenu prvi put u ovih 12 godina. Da ih ohrabrim... Ali oni su bili toliko isprepadani, video sam takav strah u očima. Dejan Stanković im je rekao momci ako ne prođete ovo je moja poslednja utakmica".

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