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Posle vanredne sednice Upravnog odbora na kojoj je zvanično prihvaćena ostavka Dejana Stankovića, javnosti se obratio generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić. Pored analize trenutnog stanja, saopšteno je i da su klupski izbori na stadionu "Rajko Mitić" zakazani za decembar, uz jasnu poruku da se aktuelno rukovodstvo neće povući.

Posebnu pažnju privukla je reakcija prvog čoveka crveno-belih na pitanje o potezima sportskog sektora u proteklih godinu dana. Terzić je povišenim tonom reagovao kada je Felisio Milson spomenut kao jedan od lošijih poteza kluba.

1/11 Vidi galeriju Zvezdan Terzić, konferencija za medije posle meča Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa Foto: Starsport

"Da nismo platili toliko te igrače, smatraš da bismo bolje igrali sinoć? Sada pričamo zašto je Zvezda tako izgledala, a ne da li je koštao dva ili četiri miliona evra. Ako želite da shvatite, Zvezda ima budžet od 9,5 miliona evra. Sve rezultate koje je napravila, napravila je samo na dobru procenu igrača. Srećom, nismo tebe slušali", rekao je Zvezdan Terzić, pa dodao:

"I finansijske i sportske rezultate napravili smo na dobru procenu. Na Milsonu koji je pomenut smo zaradili 200.000 evra. Veliki klubovi plaćaju igrače po 100 miliona evra i pogreše. Pominje se Milson, ne pominju se igrači koje smo dovodili i koji su osvojili 10 šampionskih titula. Ove rezultate su pravili igrači koje je ovaj sektor doveo. Ako je neko drugi bolje radio, što nije osvojio titulu? Da li je trener na pravi način koristio igrače, to je pitanje. Najtraženiji igrač Zvezde je Bađo. Svaki dan imamo tri upita iz Zapadne Evrope. U sportu ne greši samo ko ne radi. Milson je dao gol Barseloni. Samo u Zvezdi niko ne daje igračima vremena da se adaptiraju, to je i do vas novinara", kaže Terzić.

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