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Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u plej-of za Ligu šampiona jer su u trećem kolu kvalifikacija eliminisani od Hapoel Ber Ševe.

Posle toga je iz kluba otišao Dejan Stanković, održana je i sednica upravnog odbora, a nakon nje Zvezdan Terzić je otkrio kako je Crvena zvezda ostala bez trenera i šta mu je doskorašnji šef stručnog štaba rekao posle ostavke.

- Deki je sam sebe opteretio u prethodnim nedeljama, i rekao je ako ne prođe ovo, da razmišljamo o novom treneru. Rekao sam mu da ne razmišlja tako, tako da sinoć kad smo ušli, kad smo se sreli, rekao je da ako ne pšrođemo, tražiumo novog trenera. Posle me nazvao i rekao direktore, hvala na svemu, toliko od mene. Ja bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim Stankoviću, mučili smo se malo, on je došao u decembru i doneo je energiju i svežu krv, jako dobro smo izgledali u januaru mesecu. Ono je u Lilu neki model kako Zvezda treba da izgleda u Evropi, ne znam da je ikad klub sa prostora Jugoslavije pobedio na tlu Francuske. Ta Zvezda je mnogo dobro izgledala, tada je sve obećavalo - rekao je Terzić, pa dodao:

1/11 Vidi galeriju Zvezdan Terzić, konferencija za medije posle meča Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa Foto: Starsport

- Mnogo sam očekivao od Dekija, to je dao, ali je posle padalo, ali kad je bilo najpotrebnije, mi nismo bili na tom nivou. Svi igrači koji su igrali protiv Lila, oni su i sinoć bili na Marakani. Oni su nama pokazali koliko mogu, ali što to nisu pokazali sinoć to je za dublju analizu. Moramo se okrenuti budućnosti, veliko hvala za duplu krunu, te utakmice. Niko nije otišao, sve ponude smo odbili, jer smo hteli da Deki ima dobar tim, sa dobrim igračima. Stvarno smo pravili tim za Ligu šampiona, i mislim da smo imali igrače.

Takođe, dotakao se i Stankovićevog ponašanja koje nije bilo primereno.

1/9 Vidi galeriju Dejan Stanković na meču protiv Hapoela Foto: Ilija Ilić, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

- Očigledno da je bio pod velikim pritiskom sinoć i u prethodnim danima. Verovatno ste mu i vi mediji napravili taj pritisak, ali i on sam sebi. Četvrti uzastopni put je trebalo da uđe ili ne uđe u Ligu šampiona... Nije uspeo, opteretio je sebe, nije izdržao taj teret i mislim da je preneo taj teret i na igrače. Imam taj utisak. Nije smeo da dozvoli sebi onakvo ponašanje i onakav crveni karton kod rezultat 0:0, kada imate aktivan rezultat, igrate kući... Gde si potreban tim momcima na terenu, potreban si im da te vide, da ih ohrabriš - i ti dobiješ crveni karton i odeš sa terena. Nije smeo to da dozvoli, ali dobro... Sigurno da je ta njegova nervoza uticala da igrači onako izgledaju poslednjih pola sata, gde se nismo ničemu nadali. Moglo je da bude samo još gore - dodao je Terzić.

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