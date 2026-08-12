OTKRIVAMO! Ovo su tri kandidata s kojima razgovara Zvezdan Terzić: Dva stranca i jedno dobro poznato domaće ime
Zvezdan Terzić je na konferenciji za medije istakao da Crvene zvezda razgovara sa trojicom kandidata za poziciju novog trenera. Kako Kurir ekskluzivno saznaje reč je o sledeća tri imena: Rafa Bentez, Albert Rijera i Aleksandar Kolarov.
Prvi favorit je Rafa Benitez. Iskusni španski stručnjak je osoba za koju je Terzić rekao da ih čeka video poziv u 14 časova i razgovor sa njim. Nema sumnje da je najveća prednost koju donosi Rafa ogromno iskustvo rada u najvećim evropskom klubovima.
Nije imao previše uspeha u prethodnom klubu, grčkom Panatinaikosu, ali naravno to ne mora ništa da znači. On ima energiju i može da sprovede neophodnu šok terapiju.
Opcija broj 2 - Albert Rijera. Opet, španski stručnjak, ovog puta malo mlađi, ali čovek koji je i u prethodnom izboru za trenera bio u krugu kandidata. Dobio otkaz u Ajntrahtu posle samo 104 dana, ali je pre toga pokazao velike stvari u Celjeu. Interesantan izbor.
I na kraju jedno domaće ime - Aleksandar Kolarov. Pomoćni trener Intera nalazi se na početku karijere i možda bi Zvezda bila krupan zalogaj za njega, ali i o njemu se razmišlja...