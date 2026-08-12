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Zvezdan Terzić je na konferenciji za medije istakao da Crvene zvezda razgovara sa trojicom kandidata za poziciju novog trenera. Kako Kurir ekskluzivno saznaje reč je o sledeća tri imena: Rafa Bentez, Albert Rijera i Aleksandar Kolarov.

Prvi favorit je Rafa Benitez. Iskusni španski stručnjak je osoba za koju je Terzić rekao da ih čeka video poziv u 14 časova i razgovor sa njim. Nema sumnje da je najveća prednost koju donosi Rafa ogromno iskustvo rada u najvećim evropskom klubovima.

1/4 Vidi galeriju Rafa Benitez Foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia, Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia, Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nije imao previše uspeha u prethodnom klubu, grčkom Panatinaikosu, ali naravno to ne mora ništa da znači. On ima energiju i može da sprovede neophodnu šok terapiju.

Opcija broj 2 - Albert Rijera. Opet, španski stručnjak, ovog puta malo mlađi, ali čovek koji je i u prethodnom izboru za trenera bio u krugu kandidata. Dobio otkaz u Ajntrahtu posle samo 104 dana, ali je pre toga pokazao velike stvari u Celjeu. Interesantan izbor.

1/5 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Sznapka Petr / ČTK / Profimedia, Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

I na kraju jedno domaće ime - Aleksandar Kolarov. Pomoćni trener Intera nalazi se na početku karijere i možda bi Zvezda bila krupan zalogaj za njega, ali i o njemu se razmišlja...

1/4 Vidi galeriju Aleksandar Kolarov Foto: Starsport/Srđan Stevanović