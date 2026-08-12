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Neverovatna vest dolazi iz Južne Amerike i to pred utakmicu osmine finala Kupa Sudoamerikana između Bolivara iz Bolivije i Sao Paola iz Brazila.

Meč dva tima okončan je rezultatom 1:1, a pred utakmicu se desio veliki skandal u kojem je intervenisala policija.

Uhapšeni vozači autobusa Sao Paola sa džakovima marihuane Foto: Printskrin/Telegram

Organi reda Bolivije zaustavili su autobus FK Sao Paolo, u blizini Kočabambe. Rutinska kontrola vrlo brzo prerasla je u ozbiljnu akciju. Policija je u četiri torbe koje su bile skrivene u autobusu pronašla čak 86,5 kilograma marihuane. Trojica vozača su odmah privedena, a srećna okolnost po brazilski klub je da niko od fudbalera u tom trenutku nije bio u vozilu.

Kompanija "Buses Cosmos", zadužena za transport fudbalera Sao Paola, morala je ekspresno da reaguje. Obezbeđen je drugi autobus, dok su vozači privedeni i istraga je pokrenuta kako bi se utvrdilo odakle je droga stigla i kome je bila namenjena. Kompanija je odgovornost prebacila na svoje zaposlene, uz poruku da klub nema nikakve veze sa slučajem.

Treba napomenuti da su se Brazilci uoči duela u Boliviji pripremali u Santa Kruzu de la Sijeri zbog velike nadmorske visine na kojoj se nalazi La Paz u kojem je odigran navedeni susret.

Na kraju, ostaje neverica kako je tolika količina narkotika uopšte mogla da završi u autobusu koji je angažovan za potrebe jednog velikog fudbalskog kluba. Istraga će pokazati ko stoji iza svega, ali je jedno sigurno – ovo je skandal koji će još dugo pratiti Sao Paulo, iako klub, prema dosadašnjim informacijama, nema nikakve veze sa zaplenom.