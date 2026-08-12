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Španski stručnjak Albert Rijera novi je trener Crvene zvezde.

Rijera je na užarenoj klupi zamenio Dejana Stankovića, koji je podneo ostavku posle eliminacije iz Lige šampiona i poraza od Hapoela Ber Ševe.

1/5 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Sznapka Petr / ČTK / Profimedia, Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Dan kasnije informaciju o ostavci je potvrdio i Zvezdan Terzić.

Španac će, kako Direktno saznaje, u narednom danima doći u Beograd na finaliziranje ugovora.

Crvena zvezda do petka u ponoć mora da prijavi ime trenera koji će voditi ekipu u dvomeču protiv Vitorije iz Plzenja u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope.

Rijera je i minule zime bio velika želja Crvene zvezde, ali je izabrai Bundesligu.

Rijera je do sada trenirao Olimpiju iz Ljubljane, Celje, Bordo i Ajntraht iz Frankfurta.