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Fudbaleri Partizana u četvrtak od 17.00 časova odmeriće snage u Kazahstanu protiv Tobola u revanš susretu treće runde kvalifikacija za Ligu konferencije, a šef struke crno-belih Saša Ilić iskoristio je obraćanje medijima da se osvrne i na odlazak Dejana Stankovića sa klupe večitog rivala.

Beogradski crno-beli su na svom terenu ubeđljivo slavili protiv Kazahstanaca sa 3:0 i time zakoračili u narednu fazu. Ipak, imajući u vidu nepredvidivost mečeva i poučeni ranijim iskustvima, u taboru Partizana nema opuštanja i revanšu prilaze maksimalno oprezno.

1/9 Vidi galeriju Dejan Stanković na meču protiv Hapoela Foto: Ilija Ilić, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Uoči ovog okršaja, novinare je zanimalo i mišljenje Saše Ilića o Stankovićevoj ostavci, koja je usledila odmah nakon eliminacije Crvene zvezde iz kvalifikacija za elitno evropsko takmičenje.

- Nemam šta da komentarišem, Dejan je moj prijatelj, veliki trener i sve što se dešavalo u utorak ne menja moje mišljenje o njemu. Ima moju podršku za sve što je uradio. Trenerski posao je takav, jedan dan te hvale, drugi kritikuju i smenjuju, to je naprosto tako – rekao je Saša Ilić.