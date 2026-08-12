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Legendarni fudbaler, Lionel Mesi, proživljava izuzetno teške trenutke nakon gubitka oca Horhea, koji je preminuo prošle sedmice u 68. godini posle duge i teške bolesti.

Argentinski as se dirljivim rečima oprostio od čoveka koji mu je bio neprocenjiva podrška u životu i ključna figura tokom čitavog njegovog fudbalskog puta.

Mesijevu potresnu poruku preneo je vodeći fudbalski insajder Fabricio Romano, a u nastavku je možete pročitati u celosti.

- Tata, stalno si me molio da odigram još jedno, poslednje Svetsko prvenstvo... Samo nekoliko dana pre nego što je počelo, tvoje stanje se pogoršalo. Bio je to prvi put da nećeš biti tamo sa mnom na turniru... Ali mama mi je stalno govorila da će ti biti bolje i da ćeš se dovoljno oporaviti da možeš da doputuješ. Stalno sam ti govorio da ćemo stići do finala Svetskog prvenstva kako bi mogao da dođeš. To je ponovo bila moja misija. Posle svake utakmice čekao sam tvoju poruku i nedostajala mi je. Tada sam shvatio koliko je situacija zapravo ozbiljna. Nisam mogao da prestanem da razmišljam o tome da moramo da doguramo što dalje, da ti damo više vremena i priliku da pogledaš jednu od utakmica.

- Stigli smo do finala, ali ti nisi mogao da budeš tamo. Želeo sam da ga osvojim kako bih mogao da ti donesem trofej i pokažem ti još jedan. Nisam uspeo. Moje noge jednostavno više nisu mogle. Ovog puta pokušao sam da idem preko granice onoga što je moje telo moglo da izdrži, ali nisam uspeo. Nikada nisam uspeo da se fizički osećam kako treba. Nismo postali šampioni, tata, ali nemaš predstavu koliko smo uživali u svakoj utakmici. Još jednom si bio u pravu: morao sam da budem tamo i da igram... kao što si mi uvek govorio - rekao je Mesi.

Sahrana Horhea Mesija, oca Lionela Mesija Foto: Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

U izuzetno dirljivom delu svoje poruke, Argentinac se osvrnuo i na to kako će ova situacija uticati na nastavak njegove profesionalne karijere.

- Ne znam kako da nastavim dalje. Nekada sam samo igrao fudbal, a sada zaista nisam siguran da li ću to raditi još mnogo duže.“

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