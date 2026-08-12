Slušaj vest

Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je danas da njegova ekipa do pobede u predstojećoj revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv kazahstanskog Tobola i prolaska u narednu fazu takmičenja može da dođe isključivo ako "deluje kao tim", kao i da smatra da su njegovi igrači maksimalno motivisani za taj duel.

"Imamo dobar rezultat iz prve utakmice, ali smo svesni da je Tobol domaćinska ekipa, da retko kad gubi kod kuće. Sa druge strane, moji igrači su maksimalno motivisani da odigraju disciplinovano i agresivno, i da probamo da i sutra dođemo do povoljnog rezultata", naveo je Ilić na konferenciji za novinare.

Crno-beli su u prvoj utakmici tog dvomeča, odigranoj u Beogradu, pobedili 3:0.

"Znamo da da će Tobol da vrši pritisak od početka utakmice. Mi smo spremni da im odgovorimo na to. ;Moramo da delujemo kao tim, samo tako možemo da napravimo rezultat koji želimo. ;Zahtevaću od svojih igrača da uđemo maksimalno koncentrisano i disciplinovano u utakmicu. ;Nećemo odstupati od našeg stila, nećemo se povlačiti. Ova ekipa se najbolje brani kada napada, tako ćemo raditi i sutra", rekao je Ilić.

1/6 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ilić je naveo da smatra da je njegova ekipa svoje najbolje izdanje u dosadašnjem delu sezone prikazala upravo u prvoj utakmici dvomeča protiv Tobola.

"Trudićemo se da zadržimo taj nivo igre. Ima neke stvari koje moramo da ispravimo, gde su nam igrači Tobola napravili određene prilike. Znamo i njihove nedostatke, koje ćemo morati da iskoristimo maksimalno", kazao je Ilić.

Trener Partizana naveo je da već zna sastav za sutrašnji meč, kao i da će Milan Vukotić i u budućnosti često igrati u malo "defanzivnijoj" ulozi, kao u prvoj utakmici protiv Tobola.

"Branimo se i napadamo sa svim igračima, tako će biti i sutra. I Milan i svi ostali su počeli da igraju fudbal, da žele loptu. Partizan mora da se trudi da konstantno ima loptu u svojim nogama", rekao je Ilić.

Ilić je rekao i da mu je Dejan Stanković, koji je danas podneo ostavku na mestu trenera Crvene zvezde, "veliki prijatelj" i da nedavni događaji ne menjaju mišljenje koje on ima o njemu.