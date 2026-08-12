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Otac jednog od najvećih fudbalera svih vremena preminuo je posle bolesti, a nakon potresne objave argentinskog asa na Instagramu, usledila je lavina podrške iz celog sveta, uključujući i dirljivu poruku njegovog najvećeg rivala, Kristijana Ronalda.

Leov otac Horhe izgubio je bitku sa bolešću u rodnom Rosariju, zbog čega je fudbaler odmah odleteo za Argentinu. Nekoliko dana nakon sahrane, Mesi se oglasio na društvenim mrežama.

Najbolji igrač Inter Majamija - Lionel Mesi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Peter Joneleit/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Uz fotografiju je ostavio samo kratku, ali snažnu poruku: "Volim te, tata". Ubrzo su se u komentarima javili brojni bivši saigrači, prijatelji i rivali kako bi mu izrazili saučešće.

Među njima se posebno izdvojio gest Kristijana Ronalda, čoveka sa kojim je Mesi izgradio verovatno najveće i najpoznatije rivalstvo u istoriji fudbala.

- Veliki zagrljaj za tebe i tvoju porodicu u ovim teškim trenucima, Leo. Mnogo snage tebi - napisao je Portugalac.

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