KRISTIJANO RONALDO SE OBRATIO MESIJU NAKON SMRTI NJEGOVOG OCA! Portugalac ovim gestom ODUŠEVIO PLANETU, pogledajte šta je napisao Leu!
Otac jednog od najvećih fudbalera svih vremena preminuo je posle bolesti, a nakon potresne objave argentinskog asa na Instagramu, usledila je lavina podrške iz celog sveta, uključujući i dirljivu poruku njegovog najvećeg rivala, Kristijana Ronalda.
Leov otac Horhe izgubio je bitku sa bolešću u rodnom Rosariju, zbog čega je fudbaler odmah odleteo za Argentinu. Nekoliko dana nakon sahrane, Mesi se oglasio na društvenim mrežama.
Uz fotografiju je ostavio samo kratku, ali snažnu poruku: "Volim te, tata". Ubrzo su se u komentarima javili brojni bivši saigrači, prijatelji i rivali kako bi mu izrazili saučešće.
Među njima se posebno izdvojio gest Kristijana Ronalda, čoveka sa kojim je Mesi izgradio verovatno najveće i najpoznatije rivalstvo u istoriji fudbala.
- Veliki zagrljaj za tebe i tvoju porodicu u ovim teškim trenucima, Leo. Mnogo snage tebi - napisao je Portugalac.