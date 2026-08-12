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Ovaj 20-godišnjak se tereti da je uplatio 61 opkladu na utakmice u periodu između 20. novembra 2024. i 12. februara ove godine.

Šerif ima rok do ponedeljka, 17. avgusta, da odgovori na optužbe.

Napadač rođen u Liberiji pridružio se omladinskom pogonu Evertona 2019. godine, a sa prvim timom je počeo da trenira početkom 2025. godine.

Šerif je prošlog leta otišao na pozajmicu u Roteram junajted, člana trećeg ranga Engleske, gde je postigao dva gola na 10 utakmica, ali je vraćen u matični klub u decembru nakon niza povreda.

U februaru je otišao na pozajmicu u Port Vejl do kraja sezone, postigavši dva gola na 17 nastupa u trećem rangu, dok je tim ispao iz lige.

(Beta)