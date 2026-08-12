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Fenerbahče u svom saopštenju nije naveo detalje ugovora koji je potpisao sa Lukakuom, a poznati insajder Fabricio Romano je preneo da je turski klub Napoliju platio malo više od šest miliona evra za 33-godišnjeg belgijskog napadača.

Lukaku je u Napoli došao 2024. godine iz Čelsija, i od tad je odigrao ukupno 45 utakmica i postigao 15 golova za klub iz Napulja.

U svojoj prvoj sezoni u Napoliju, belgijski napadač je sa 14 postignutih golova pomogao klubu iz Napulja da osvoji titulu prvaka Italije.

Prošle sezone je, zbog povrede leve butine, odigrao samo sedam mečeva za Napoli.

Pored Napolija i Čelsija, Lukaku je igrao i za Romu, Inter iz Milana, Mančester junajted, Everton, Vest Bromič Albion i Anderleht.

Za reprezentaciju Belgije, čiji je rekorder po broju postignutih golova sa 93, nastupio je i na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, na kom je odigrao svih šest utakmica i postigao tri pogotka.

(Beta)