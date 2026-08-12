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Glavna tema današnje fudbalske pijace jesu spektakularni transferi, odlazak Dušana Vlahovića u Bešiktaš i prelazak Romelua Lukakua u Fenerbahče.

U Istanbulu vlada pravo "opsadno" stanje. Armija navijača Bešiktaša u ogromnom broju krenula je da priredi doček našem reprezentativcu, dok sa druge strane najvatrenije pristalice Fenerbahčea sa nestrpljenjem iščekuju dolazak snažnog belgijskog napadača.

Sasvim je izvesno da će policijske snage na ulicama ove turske metropole danas imati pune ruke posla.

Pogledajte kako izgledaju reke navijača koje su se slile na ulice u čast srpskog golgetera.

Kako prenose turski mediji, Vlahović se trenutno nalazi u avionu i očekuje se da u narednih nekoliko sati sleti u Istanbul. Nakon što obavi obavezne medicinske preglede, srpski napadač zvanično će staviti potpis na ugovor sa Bešiktašom.

Detalji ugovora

Prema svim dosadašnjim informacijama, Dušan Vlahović će na ime trogodišnje saradnje zaraditi čak 30.000.000 evra, odnosno deset miliona godišnje, a očekuje ga i bonus za potpis u iznosu od 10.000.000 evropskih novčanica.

1/4 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Fiorentine Foto: Loris Roselli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nderim Kaceli/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Ključnu ulogu u dovođenju Vlahovića u Istanbul ima trener Bešiktaša Vinćenco Italijano. Srbin je najbolju sezonu karijere odigrao upravo pod Italijanom u Fjorentini, kada je u polusezoni takmičarske 2021/22 spakovao 20 golova na 24 nastupa! Posle toga je na zimu 2022. prešao u Juventus za 85.400.000 evra, ali nikada nije uspeo da izvuče maksimum koji se očekivao u Torinu.