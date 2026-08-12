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Srpski reprezentativac je duže vreme razmatrao opcije za nastavak karijere nakon odlaska iz Juventusa. Mesecima se nagađalo gde će povući naredni potez, a Vlahović se na kraju odlučio za odlazak u ligu koja ove sezone ulaže basnoslovne sume novca u fudbalske projekte.

Nekadašnji napadač Partizana i srpski reprezentativac doputovaće večeras u Istanbul, ali se već fotografisao u opremi novog kluba i poslao kratku poruku navijačima:

- Crni orlovi, dolazim u Bešiktaš - bila je poruka Vlahovića.

Ceo Istanbul čeka Vlahovića

U Istanbulu vlada pravo "opsadno" stanje. Armija navijača Bešiktaša u ogromnom broju krenula je da priredi doček našem reprezentativcu, dok sa druge strane najvatrenije pristalice Fenerbahčea sa nestrpljenjem iščekuju dolazak snažnog belgijskog napadača.

Sasvim je izvesno da će policijske snage na ulicama ove turske metropole danas imati pune ruke posla.

Pogledajte kako izgledaju reke navijača koje su se slile na ulice u čast srpskog golgetera.

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