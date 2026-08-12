NASTAVIO JE TAMO GDE JE STAO... JOVIĆ PONOVO REŠETA! Srbin dao gol u meču za prvi trofej u sezoni! VIDEO
Srpski fudbaler doneo je prednost svojoj ekipi u okršaju protiv OFI-ja sa Krita, u okviru meča Superkupa Grčke koji ujedno označava i zvaničan početak nove takmičarske godine.
Jović se upisao u listu strelaca u 38. minutu susreta.
Srpski golgeter, koji je tokom prošle sezone bio prva udarna igla u timu Marka Nikolića, zatresao je mrežu osvajača Kupa posle brze i precizne kontre AEK-a, poslavši loptu u mrežu efektnim udarcem sa ivice šesnaesterca.
Tako je aktuelni šampion Grčke krunisao znatno opasniju i konkretniju igru u dotadašnjem toku meča.
Svoju šansu sa klupe atinskog tima čeka i drugi srpski internacionalac, Mijat Gaćinović.
Inače, ekipu iz Atine već za šest dana očekuje prvi okršaj u okviru plej-ofa za ulazak u Ligu šampiona, gde će im rival biti bugarski Levski iz Sofije.