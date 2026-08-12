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Srpski fudbaler doneo je prednost svojoj ekipi u okršaju protiv OFI-ja sa Krita, u okviru meča Superkupa Grčke koji ujedno označava i zvaničan početak nove takmičarske godine.

Jović se upisao u listu strelaca u 38. minutu susreta.

Srpski golgeter, koji je tokom prošle sezone bio prva udarna igla u timu Marka Nikolića, zatresao je mrežu osvajača Kupa posle brze i precizne kontre AEK-a, poslavši loptu u mrežu efektnim udarcem sa ivice šesnaesterca.

Tako je aktuelni šampion Grčke krunisao znatno opasniju i konkretniju igru u dotadašnjem toku meča.

Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Svoju šansu sa klupe atinskog tima čeka i drugi srpski internacionalac, Mijat Gaćinović.

Inače, ekipu iz Atine već za šest dana očekuje prvi okršaj u okviru plej-ofa za ulazak u Ligu šampiona, gde će im rival biti bugarski Levski iz Sofije.

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