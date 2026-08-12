"Panatinaikos se kvalifikovao za plej-of Lige konferencije i želi da se plasira u grupnu fazu, što je prvi cilj ove sezone. U isto vreme, žele da finaliziraju roster sa još 2-3 igrača. A najvažniji je onaj u veznom redu, onaj koji može da podigne nivo igre. Ugrešić, 20-godišnji vezni fudbaler Partizana, smatra se najvećim talentom u Srbiji. Pokriva sve pozicije na terenu, a u Srbiji ga ne smatraju samo narednim velikim igračem, već smatraju da je sledeći lider nacionalnog tima. Već je kapiten Partizana, ima 60 utakmica, 13 golova i četiri asistencije. Partizan ga ceni na više od 10 miliona evra, a neke glasine govore da su ljudi iz Panatinaikosa otputovali u Beograd kako bi završili pregovore. Neki pišu da je i sam Alafuzos (predsednik FK Panatinaikos) lično otputovao u Beograd", stoji u tekstu na sajtu.