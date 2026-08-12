GRCI PIŠU! Ognjen Ugrešić na pragu odlaska: Velikan iz Atine dovodi najvećeg talenta Srbije
Fudbaleri Partizana u četvrtak igraju revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Međutim, Saša Ilić ne može da računa na kapitena Ognjena Ugrešića zbog povrede.
No, možda nije daleko ni opcija da je Ugrešić već odigrao poslednji meč za crno-bele.
Jer, prema pisanju grčkog portala betcosmos, Panatinaikos je opasno zagrizao za mladog fudbalera.
"Panatinaikos se kvalifikovao za plej-of Lige konferencije i želi da se plasira u grupnu fazu, što je prvi cilj ove sezone. U isto vreme, žele da finaliziraju roster sa još 2-3 igrača. A najvažniji je onaj u veznom redu, onaj koji može da podigne nivo igre. Ugrešić, 20-godišnji vezni fudbaler Partizana, smatra se najvećim talentom u Srbiji. Pokriva sve pozicije na terenu, a u Srbiji ga ne smatraju samo narednim velikim igračem, već smatraju da je sledeći lider nacionalnog tima. Već je kapiten Partizana, ima 60 utakmica, 13 golova i četiri asistencije. Partizan ga ceni na više od 10 miliona evra, a neke glasine govore da su ljudi iz Panatinaikosa otputovali u Beograd kako bi završili pregovore. Neki pišu da je i sam Alafuzos (predsednik FK Panatinaikos) lično otputovao u Beograd", stoji u tekstu na sajtu.