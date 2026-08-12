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Dugo se nagađalo o narednoj destinaciji Dušana Vlahovića, a srpski golgeter se na kraju opredelio za odlazak u ligu koja ove sezone ulaže ogromna sredstva u fudbal.

Bivši špic Partizana i reprezentativac Srbije i zvanično je postao član Bešiktaša, a u kasnim večernjim satima sleteo je u Istanbul. Na društvenim mrežama već su se pojavile i prve fotografije njegovog dolaska na aerodrom.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović stigao u Istanbul Foto: Printskrin

Vlahović je po sletanju na aerodrom rekao:

"Veoma je neverovatno. Jako sam srećan što sam ovde. Znam šta želimo da uradimo. Hoću da se zahvalim gospodinu predsedniku, svima koji su radili na ovom transferu i naravno mom treneru Vinćencu Italijanu. "

"Naravno da volim crno-bele boje, one me prate kroz život. Kao dete bio sam navijač Partizana, a i dalje sam. Zatim sam igrao za Juventus, sada sam u Bešiktašu"

Ceo Istanbul čeka Vlahovića

U Istanbulu vlada pravo "opsadno" stanje. Armija navijača Bešiktaša u ogromnom broju krenula je da priredi doček našem reprezentativcu, dok sa druge strane najvatrenije pristalice Fenerbahčea sa nestrpljenjem iščekuju dolazak snažnog belgijskog napadača.

Sasvim je izvesno da će policijske snage na ulicama ove turske metropole danas imati pune ruke posla.

Detalji ugovora

Prema svim dosadašnjim informacijama, Dušan Vlahović će na ime trogodišnje saradnje zaraditi čak 30.000.000 evra, odnosno deset miliona godišnje, a očekuje ga i bonus za potpis u iznosu od 10.000.000 evropskih novčanica.