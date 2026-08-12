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Engleski fudbalski klub Hal potvrdio je danas da je doveo defanzivca Nobela Mendija iz Rajo Valjekana za klupski rekord, preneli su britanski mediji.

Dvadesetjednogodišnji štoper potpisao je ugovor na pet godina, uz opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu.

1/71 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Hal nije saopštio visinu obeštećenja, ali je naveo da ono premašuje 20 miliona funti, uz dodatne bonuse, koliko je ranije ovog meseca klub platio Olimpijakosu za grčkog golmana Konstantinosa Colakisa.

Prethodni rekord Hala datirao je iz 2016. godine, kada je klub platio 13 miliona funti za vezistu Totenhema Rajana Mejsona.

"Veoma sam srećan što sam ovde i veoma ponosan zbog toga. Veoma sam fizički snažan igrač i defanzivac sam u duši. Volim da igram fudbal i da iz poslednje linije kvalitetno i agresivno iznosim loptu kada je to potrebno", rekao je reprezentativac Senegala, a preneo Bi Bi Si (BBC).

Mendi je dodao da mu je od detinjstva bila želja da zaigra u Premijer ligi.

"Želeo sam da igram u Premijer ligi još kada sam bio mali, tako da je ovo veliki izazov i spreman sam za njega", istakao je Mendi.

Mendi je karijeru počeo u Francuskoj, a prošle sezone je u jedinoj sezoni u La Ligi za Rajo Valjekano odigrao 28 utakmica i postigao dva gola. Poslednji nastup za klub iz Madrida imao je u finalu Lige konferencija, u kojem je Rajo poražen od Kristal Palasa.

Prethodne godine je sa Betisom takođe stigao do finala Lige konferencija, ali je tada poražen od Čelsija.

Za reprezentaciju Senegala Mendi je odigrao jednu utakmicu, u martu protiv Gambije.