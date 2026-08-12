Slušaj vest

Rukovodstvo kluba prevođeno generalnom direktorom Zvezdanom Terzićem u sredu veče postiglo je dogovor sa Albertom Rijerom.

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia, ©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia, Philipp Kresnik / Kresnikphotogr / Zuma Press / Profimedia

Detalji i pojedinosti još nisu poznati javnosti, ali Španac je definitivno novi trener fudbalera Crvene zvezde. Ugovor bi trebalo da bude potpisan na dve godine, dok finansijski detalji nisu poznati.

Upravo oko finansija su se lomila koplja i pregovori su se odužili više od očekivanog vremena. Na kraju su popustile ove strane, napravljen je kompromis na obostrano zadovoljstvo. Albert Rijera želeo je da bude trener Crvene zvezde i što pre preuzme ekipu.

Želela je Crvena zvezda Alberta Rijeru ove zime, kada je Vladan Milojević odlučio da napusti crveno-bele. Međutim, Ajntraht iz Frankfurta bio je izdašniji u ponudi, a i sam rad u Bundesligi bio je veliki izazov za španskog trenera. Međutim, Albert Rijera nije kliknuo sa ekipom i usledio je raskid posle samo 104 dana.

Rukovodstvo Crvene zvezde veruje da će šok terapijom Albert Rijera pokrenuti ekipu i uspeti da se plasira u Ligu Evrope, što je primarni cilj u ovom trenutku. Španac bi već u četvrtak, a najkasnije u petak trebalo da dođe u Beograd, potpiše ugovor i bude predstavljen javnosti kao novi trener FK Crvena zvezda.

Kurir je danas na konferenciji u medija centru FK Crvena zvezda pitao Zvezdana Terzića, da li će novi trener biti stranac, ili domaći stručnjak, jer je generalni direktor jasno u svom opširnom izlaganju istakao da među Srbima nema kvalitetnih trenera za Crvenu zvezdu. Poručio je tada Zvezdan Terzić da će zvezdaška javnost ubrzo saznati novog trenera, a izbor je pao na Alberta Rijeru.