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Istanbul je večeras priredio spektakularan doček Dušanu Vlahoviću. Crno-beli deo turske metropole zahvatila je prava groznica nakon zvanične potvrde da će srpski reprezentativac ubuduće nositi dres Bešiktaša.

Naš golgeter sleteo je u grad na Bosforu oko 20:30 časova, gde su ga dočekale najvatrenije pristalice turskog giganta i priredile mu pravu feštu već na samom aerodromu.

Dugo se zadržao kraj ograde sa najvatrenijim pristalicama, sa kojima je uglas pevao i slavio. Priređen mu je neverovatan doček, a sada preostaje samo da ga vidimo i na samom terenu kako rešeta protivničke mreže.

00:43 Dušan Vlahović digao tri prsta u Istanbulu Izvor: Besiktas JK/Youtube

Detalji ugovora

Prema svim dosadašnjim informacijama, Dušan Vlahović će na ime trogodišnje saradnje zaraditi čak 30.000.000 evra, odnosno deset miliona godišnje, a očekuje ga i bonus za potpis u iznosu od 10.000.000 evropskih novčanica.